Teocelo alista actividades por festejo a San José, en Monte Blanco

Las actividades religiosas de la fiesta en honor a San José en Monte Blanco, en el municipio de Teocelo, se harán con medidas estrictas sanitarias y se suspenderán las que incluyan aglomeraciones.



De acuerdo con información, se celebrarán las eucaristías a partir de este lunes hasta el día 16 de marzo pero se instalará un filtro en la puerta principal de la parroquia ubicada en la congregación de Monte Blanco, además de que no se permitirá la entrada de personas que no porten su cubrebocas.



Por su parte, el Comité de la Flor informó que este año no se realizará la tradicional caminata hacia el municipio de Ayahualulco para ir por la flor para efectuar el arco floral, como cada año se hace.



A través de sus integrantes, se indicó que debido a la pandemia y en atención al reglamento religioso y de autoridades municipales, estatales y federales, esta actividad se suspende.



Y es que indicaron que en los últimos días se ha registrado un aumento en los contagios, por ello dijeron, es necesario que se cancelen estas actividades que aglomeran a personas.



Cabe señalar que cada año, los habitantes acuden caminando a buscar la flor a la comunidad de El Triunfo en Ayahualulco, para realizar un arco floral; se trata de una caminata de más de 50 kilómetros cuesta arriba a la que asisten niños, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores.