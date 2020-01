Teocelo y Xico siguen depositando basura en comunidad de Coatepec, advierten

El agente municipal de la comunidad de Las Lomas en Coatepec, Alfredo Reyes, indicó que camiones de basura provenientes de Teocelo y Xico continúan tirando sus desechos en un predio situado en la desviación hacia Tuzamapan.



Esta situación ya había sido reportada anteriormente por los habitantes de las congregaciones de Las Lomas, Costa Rica y Puerto Rico, por lo que personal de la Procuraduría de Medio Ambiente acudió al lugar e incluso clausuró el predio.



Sin embargo, este jueves, el Agente Municipal señaló que desconocen si hay permiso o no de las autoridades correspondientes para que estos municipios acudan a este terreno que según funciona como un centro de transferencia.



“Siguen tirando basura, son de Teocelo y Xico, no se como se llame la empresa, hemos ido a ver y siguen tirando pero no tenemos conocimiento del no mbre de la empresa. Ya se había hecho una clausura pero pues según les iban a dar 30 días para que ellos determinaran sus permisos pero no nos han dicho si tienen permiso o no, al parecer ya contaban con permiso”, comentó.



Y es que aclaró que aunque existiera un permiso, los habitantes de esas comunidades no están de acuerdo con la instalación de este centro de transferencia, pues es un foco de infección, que incluso ya ha empezado a provocar enfermedades entre los pobladores.



“Los habitantes no están de acuerdo porque ya se está propagando la mosca, en Costa Rica hay enfermos por la contaminación. Aunque haya permiso queremos que se clausure, veremos por otras vías alternas. Posiblemente (nos manifestaremos) si no nos dan respuesta, a lo mejor sí de todos los poblados, los ejidatarios y la población de Las Lomas, Puerto Rico y Costa Rica. La gente ha visto, ha observado y los vecinos lo aseguran”, abundó.