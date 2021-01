TEPJF valida coalición PAN-PRI-PRD en comicios federales, este miércoles

Al considerar que la denominación similar a la del partido Fuerza por México no genera confusión entre el electorado, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conformaron la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual declaró procedente la coalición parcial opositora “Va por México”.



De esta manera, quedó firme la alianza entre los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), para postular 166 fórmulas de candidaturas a Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, en el proceso electoral federal 2020-2021.



Los togados coincidieron en que el INE fundó y motivó debidamente su resolución conforme a las normas aplicables a la formación de coaliciones político-electorales.



En sesión pública virtual, reiteraron que no se genera una confusión en el electorado, ya que al analizar las denominaciones, los emblemas y las circunstancias del caso concreto, se concluye que existen suficientes elementos para diferenciar al partido Fuerza por México de la coalición parcial Va por México, registrada ante el INE el pasado 23 de diciembre y validada por el Consejo General el 15 de enero.



Pero el 19 de enero, el partido Fuerza por México impugnó la procedencia de la alianza, al estimar que podría generar una confusión con su nombre.



No obstante, los integrantes del máximo tribunal electoral del país insistieron que el PAN, PRI y PRD entregaron la documentación necesaria que comprueba que sus órganos internos avalaron ir juntos en la elección para integrar la Cámara Baja del Legislativo Federal.



En la resolución determinaron que si bien es cierto que en las denominaciones del partido y coalición parcial se incluyen elementos comunes, concretamente las palabras “por” y “México”, esos elementos son totalmente insuficientes para generar, de forma razonable, alguna confusión.



Lo anterior, porque el resto de los elementos tanto gráficos como fonéticos, y el contexto general, así como las reglas de propaganda y de votación, permiten concluir que no se generaba la confusión que alega el instituto político inconforme.