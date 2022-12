Tequila, de los municipios más afectados por lluvias

De los 12 meses del año, en la región de la sierra de Zongolica llueve ocho meses seguidos, complicando la ejecución de obra pública, y generando una fuerte inversión para resarcir los estragos que dejan las lluvias.Tan solo en este año, lamentó el alcalde Jesús Valencia Morales, las lluvias se prolongaron a nueve meses y fueron más intensas, dejando prácticamente 12 kilómetros de caminos destruidos."En los meses de intensa lluvia se afectó a 12 comunidades de Tequila, por diversos deslaves y derrumbes, ahora estamos enderezando el barco porque fueron afectadas muchas familias.Tratamos de no hacer mucha obra en estos lugares porque las lluvias afectan la calidad de la obra. Las lluvias fueron como nunca se habían visto en el municipio de Tequila donde siempre llueve, pero en este año la situación dejó graves daños y familias afectadas", señaló el funcionario.Al menos en 12 comunidades hubo necesidad de rentar maquinaria para el retiro de los deslaves y permitir a las comunidades el libre paso para no afectar el sistema productivo.Indicó que el tema de los caminos es uno de los principales factores de inversión, debido a que existen comunidades enclavadas en las zonas de la montaña.Con ello, los tiempos de construcción de obra pública se reducen a únicamente cuatro meses del año, pero no sé avanza en otros temas porque lamentablemente las comunidades se ubican en zona de montaña donde se requiere continuamente dar mantenimiento.