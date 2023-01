Tequila ha registrado tres heladas en lo que va de la temporada invernal

Tres heladas se han registrado durante la temporada invernal, en comunidades de Tequila, señaló Jesús Valencia Morales, alcalde de este municipio.Se trata de temperaturas de hasta cero grados, con presencia de escarcha en los cultivos, misma que si bien no ha dejado afectaciones, si ha causado un incremento en las enfermedades respiratorias."Van a seguir los fríos, aunque mejora mucho el clima en la zona serrana, nos pega por las noches y en la madrugada llegamos a tener cero grados", dijo el Alcalde.Por el momento no se tienen afectaciones considerables, según hemos tenido comunicación con agentes y subagentes, la parte media y alta de Tequila es la que tiene más estos problemas.Aún y con ello, dijo, ya tenemos albergues porque hay casas de madera y techo de cartón. Con el apoyo del DIF tenemos un censo para llevar enseres cómo son cobijas y colchonetas para que la gente se proteja.Estamos a la mitad de la temporada invernal y van tres veces que ya caen heladas, añadió el Alcalde quien agregó que afortunadamente no se han registrado bajas que lamentar a causa de los frentes fríos.