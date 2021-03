Tercer día: agilizan vacunación contra COVID en Veracruz Puerto

Con mayor rapidez y menos concentración de personas, continúa este jueves la vacunación del COVID-19 a los adultos mayores del puerto de Veracruz.



Es el tercer día de jornada y los abuelitos del módulo ubicado en el DIF de la colonia Ruiz Cortines no pernoctaron pero sí llegaron sus familiares a temprana hora para apartar lugar.



"Vino mi hija como a las 6 y tengo como una hora de estar acá. Me siento rebien, gracias a Dios, más tranquila, más confiada porque ya voy a tener una pared para el ataque de la enfermedad", dijo Adela López.



"Llegamos a las 9:30, muy tranquilo. Ya estar un poquito más tranquilo porque no puede uno salir, tiene que estar en casa, vacunando a uno, tiene más libertad y está más seguro", dijo Victoria León.



Aunque hay quienes se resisten por temor al piquete, finalmente se decidieron por acudir a vacunarse y así estar protegidos.



Otros más llevaban casi un año esperando la primera dosis contra el SARS-Cov2.



"Yo no quería venir porque no había quién me trajera. Muchos no quieren venir porque dicen que se van a morir, qué se yo. Me da mucho miedo el piquete y veo una agujota en la tele y digo ojalá que no sea tan grande. A ver qué pasa y no me dé el patatús", insistió Victoria León.



"La estábamos esperando, porque ha habido casos de muerte y de esta pandemia que pegó tan fuerte, estábamos con el deseo, gracias a Dios que nos llegó la vacuna y que nos la van a poner", dijo Petra Lagunes.



Los adultos mayores agradecieron al personal médico que lleva ya tres días en jornadas de vacunación.