Tercera Alerta de Violencia de Género para Veracruz no es cuando deseen: PRD

Myriam Lagunes Marín, secretaria de agendas de igualdad del PRD Veracruz exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para decretar la tercera Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.“Estamos en 2023 y la CONAVIM no ha sido clara en los informes del grupo interinstitucional y multidisciplinario. No sabemos cuál es el avance de las investigaciones ni tampoco sabemos en qué momento se hará una declaratoria. No es cuando deseen, hay una temporalidad que hay que seguir y hay que darle cabal seguimiento”.Ante la espera para decidir si es declarada esta tercera alerta, señaló que esta situación no es algo que deba esperar; “hace algunos días la encargada del despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) informó que en julio de este año se iba a saber si se declaraba o no la tercera alerta. Se nos hace que es importantísimo que no se siga postergando; no podemos tardar meses y meses en lo que se les ocurre proteger a las mujeres en el Estado de Veracruz”.Por otro lado, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno el lanzamiento de la convocatoria para el puesto de directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.“Llevamos ya más de 3 años con una encargada de despacho, muchas asociaciones y activistas han señalado al Instituto Veracruzano de las Mujeres básicamente como un elefante blanco. Hay mucha opacidad respecto de la contratación de personal. No sabemos si éste realmente cumple con el perfil adecuado para tratar a mujeres en situación de violencia, no sabemos si están siguiendo los lineamientos para utilizar los recursos que da el Estado y la Federación para proteger a las mujeres y hacer política pública”.Sobre uso de recursos, refirió que el año pasado se regresó a la Federación más de un millón de pesos que estaban destinados a atender esta problemática.Lagunes Marín recordó que desde mayo del 2019 un grupo de activistas y asociaciones había solicitado la tercera alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.