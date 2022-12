Tercera Región Naval de SEMAR contratará a personal de salud

La Secretaría de Marina abrió la convocatoria para el ingreso a la Armada de México en las áreas de Infantería de Marina y del Servicio de Sanidad Naval, para lo cual invitan a enfermeras y médicos generales y especialistas.La bolsa de trabajo que se lanzó a través de la Tercera Región Naval es para hombres y mujeres y ofrecen sueldo base, servicio médico integral, fondo de ahorro, becas para sus hijos, seguro de vida militar, fondo de vivienda y vacaciones, entre otras prestaciones de ley.Entre los requisitos para los aspirantes se encuentran:- Estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres- Edad mínima de 18 años y no mayor a 30 o 40- Índice de Masa Corporal (IMC) no mayor a 24.9.- Resultar apto en los exámenes médico y clínico que esta Institución realiza a los aspirantes.- No ser desertor (a) de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerzas Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Gubernamental, Estatal y/o Municipal.- Nivel de estudios mínimo de secundaria o bachillerato para Infantería de Marina.- Nivel de estudios de licenciatura o posgrado para Sanidad Naval.Los interesados deberán presentar acta de nacimiento, CURP, Cartilla del SMN o constancia de trámite de liberación (excepto personal femenino), INE, comprobante de domicilio y Currículum vitae.Los postulantes deben acudir de lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 en las instalaciones de la Funeraria Naval, ubicada en la colonia centro del puerto de Veracruz.