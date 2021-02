Termina búsqueda en fosa 3 de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán

Tras las labores que se realizaron en la fosa 3 de Campo Grande, Ixtaczoquitlán este viernes, peritos descartaron que hubiera más cuerpos en ese punto, informó la señora Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.



Recordó que el jueves fueron dos cuerpos desmembrados los que se recuperaron en esa fosa, por lo que el equipo de Servicios Periciales de Xalapa decidió hacer un pozo de sondeo para ver si había más cuerpos en ese punto, pero finalmente se vio que no y se declaró agotado.



Mencionó que con ello son 4 cuerpos los que se han rescatado a una semana de estar trabajando las fosas, todos los cuales han sido encontrados con las mismas características.



Indicó que los dos primeros pertenecen a varones, en tanto que los dos que se exhumaron de la fosa 3 se desconoce su género ya que estaban en un estado muy avanzado de descomposición.



Salcedo Jiménez comentó que este mismo viernes se iniciaron los trabajos en la fosa 4, pero se continuará el próximo lunes.



Comentó que se espera que se hagan los estudios a esos cuerpos para que se pueda establecer su identidad lo más pronto posible para que se pueda hacer una entrega digna de ellos a sus familias y no pase lo mismo que con los de Los Arenales, que a año y medio de haber sido recuperar 18 de ellos, sólo dos han sido identificados “y no queremos que se repita la misma historia”.