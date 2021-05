TEV avala cobro de multas a MORENA por parte del OPLE

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron el acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante el cual ejecutó el cobro de las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE), aplicó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismas que fueron derivadas de las irregularidades encontradas en los Informes Anuales de los Ingresos y Gastos de su Comité Directivo Estatal en 2019.



El pasado 31 de marzo, el ente comicial estableció que el cobro de las sanciones por 2 millones 471 mil 879.40 pesos, se haría en dos partes, es decir, 2 millones 284 mil 328.50 pesos de su financiamiento público de abril y 187 mil 550.90 pesos del de mayo.



Ante esta decisión, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante morenista ante el Consejo General del OPLE, acudió al TEV buscando que se frenara dicho cobro y se ejecutara hasta el mes de julio, una vez pasadas las votaciones del 6 de junio.



En la impugnación adujo una incorrecta ejecución por parte del OPLE de las sanciones impuestas a su partido por parte del INE, alegando que no se ajustó al monto máximo que se le podía deducir de su ministración mensual.



Apuntó que el instituto electoral veracruzano no tomó en consideración que al momento de la aprobación del acuerdo impugnado MORENA se encontraba en el proceso interno de selección de candidaturas, lo cual les generaba un menoscabo económico, desigualdad e inequidad frente al resto de los partidos políticos.



Zúñiga Obando explicó en el recurso de apelación que, de ejecutarse las sanciones impuestas, contaría con menos recursos para su operatividad, por lo que solicitaba que se ejecutaran las sanciones una vez que concluyera el proceso electoral.



“Se declaran infundados los agravios, en virtud de que, el OPLE Veracruz sí se ajustó al monto máximo que podía deducir de la ministración mensual que le corresponde a MORENA, tan es así que, del conjunto de sanciones, al superar el 25% de la ministración mensual, determinó ejecutarla en dos parcialidades, esto es, en los meses de abril y mayo, a fin de ajustarse a los términos de la resolución emitida por el INE”, fijaron los togados en la sentencia emitida la noche de este martes.



En el fallo, añadieron que el árbitro electoral al momento de ejecutar las sanciones impuestas a MORENA, no estaba obligado a observar un posible cobro de las sanciones en mensualidades distintas a lo que establecen los Lineamientos para la ejecución y cobro de sanciones, ni a lo que determinó el Instituto Nacional Electoral en la resolución.



“Si bien la imposición de las sanciones representa una disminución de las prerrogativas a que tiene derecho MORENA, lo cierto es que, ello es una consecuencia directa de las conductas observadas al partido, que derivaron en infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, reprochables en términos de la legislación electoral vigente, lo que, resulta acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener las sanciones”, apuntaron los integrantes del TEV.



Cabe recordar que el dinero cobrado será entregado al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET).