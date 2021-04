TEV deberá analizar si otras autoridades de Tamiahua violentaron políticamente a regidora

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), deberán analizar nuevamente si otros integrantes del Ayuntamiento de Tamiahua, ejercieron violencia política en razón de género en contra de la regidora tercera, María Victoria González Ramos.



Así lo determinaron los integrantes de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al revocar la sentencia del órgano jurisdiccional estatal, que, entre otras cuestiones, declaró la existencia de violencia política en razón de género presuntamente ejercida por el tesorero municipal en contra de la edil.



En sesión pública, celebrada por el sistema de videoconferencia la tarde de este miércoles, concluyeron que el TEV incurrió en falta de exhaustividad, al considerar que la conducta relativa a la reducción de remuneraciones, con la que se acreditó la citada violencia, era atribuida exclusivamente al tesorero como encargado de las finanzas públicas del municipio, sin analizar que dicho funcionario actúa en un marco de subordinación con respecto de los integrantes del Cabildo,

además de no tener facultad de decisión al interior del Ayuntamiento.



Por ello los togados veracruzanos deberán analizar exhaustivamente las pruebas aportadas y, tomando en consideración lo resuelto por la Sala Xalapa del TEPJF, determine si algún otro integrante del Ayuntamiento es responsable o no de la violencia en comento.



En la plenaria, los magistrados federales también conformaron la resolución del Tribunal Electoral del Estado que declaró la existencia de violencia política en razón de género ejercida por el presidente municipal, Juan Francisco Herver Prado, el regidor Primero, Esteban Romano Hernández y el secretario el Ayuntamiento, Héctor Iván Castillo Jiménez, en contra de la regidora Quinta, Angelina Zavaleta Córdoba.



Los condenados expresaron en su demanda que el TEV vulneró, en su perjuicio, lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución, toda vez que en la sentencia impugnada aplicó retroactivamente disposiciones jurídicas cuya promulgación y ámbito de aplicación ocurrieron con posterioridad a los actos denunciados.



Pero los integrantes de la Sala Regional concluyeron que no les asistía la razón, toda vez que los hechos acontecidos previamente a la reforma en materia de violencia política en razón de género de 13 de abril de 2020, son susceptibles de sanción, con independencia de la entrada en vigor de la reforma señalada.



En ese sentido, acotaron que los tratados internacionales, la legislación federal y estatal, así como la jurisprudencia vigente al momento en que se generaron las conductas, ya establecían la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en comento y los mecanismos para su atención por parte de las autoridades electorales.



Finalmente sostuvieron que en este asunto el TEV fue exhaustivo al analizar y motivar correctamente la sentencia que los condenó por violentadores.