TEV desecha queja y ratifica elecciones por Camerino Z. Mendoza

A pesar de la existencia de violencia política de género contra una candidata, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó la no anulación de la elección a la presidencia municipal de Camerino Z. Mendoza.De acuerdo con el análisis del magistrado ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, no existen las condiciones para declarar la nulidad en Ciudad Mendoza debido a que la violencia contra Ingrid Romero García, de la coalición del PAN-PRI-PRD, no resultó determinante para inclinar la votación a favor de Héctor Rodríguez Cortés, de MORENA-Partido Verde-Partido del Trabajo.Lo anterior, aún y cuando el Tribunal local detectó publicaciones contra Ingrid Romero en Facebook, situación que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática denunciaron por medio de los recursos de inconformidad TEV-RIN-24/2021 y el procedimiento especial sancionador TEV-PES-229/2021.Los “posts” objeto de crítica se publicaron del 29 de mayo al 6 de junio en la red Facebook, aunque de acuerdo con Sigala Aguilar, “no se logró advertir qué cuenta (de Facebook) incurrió en los actos de violencia de género”.“No se pudo llegar a la conclusión de quien pudo llegar a ser el autor, pese a las diligencias del OPLE en cumplimiento con la Sala Regional no es posible determinar quién es el autor”.En el proyecto, Sigala Aguilar declaró “infundados” los argumentos de los partidos PAN-PRD-PRI, dado que las expresiones contra Romero García no resultaron determinantes y “con poco alcance” en el resultado de la elección.Igual posición expresaron las magistradas Tania Celina Vázquez Muñoz y Claudia Díaz Tablada, presidenta del TEV; quienes respaldaron la ponencia y que la violencia de género no resultó determinante en los resultados electorales de Camerino Z. Mendoza.El Tribunal sostuvo que las expresiones contra Ingrid Romero no estuvieron al alcance de todos los electores en Ciudad Mendoza, sino solo a unos cuantos suscriptores de la red Facebook.“Estamos hablando de una red social a través de internet, que se necesita tener una cuenta para acceder a ello y en ese sentido, lo cierto es tenemos que respetar los actos (la elección) que fueron válidamente celebrados porque la población salió a votar”.Por lo anterior, en sesión ordinaria, el pleno del TEV determinó avalar la entrega de constancia de mayoría a favor de Héctor Rodríguez Cortés, de Morena-Partido Verde-Partido del Trabajo, confirmando los resultados de la elección en Mendoza.