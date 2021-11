TEV desecha queja y ratifica elecciones por Ciudad Mendoza

A pesar de la existencia de violencia política de género contra una candidata, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó la no anulación de la elección a la presidencia municipal de Camerino Z. Mendoza.De acuerdo con el análisis del magistrado ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, no existen las condiciones para declarar la nulidad en Ciudad Mendoza debido a que las expresiones de violencia contra Ingrid Romero García, de la coalición del PAN-PRI-PRD, no resultaron determinantes para inclinar la votación a favor de Héctor Rodríguez Cortés, de MORENA-Partido Verde-Partido del Trabajo.Lo anterior, aún y cuando el Tribunal local detectó publicaciones contra Ingrid Romero en Facebook, situación que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática denunciaron por medio de los recursos de inconformidad TEV-RIN-24/2021 y el procedimiento especial sancionador TEV-PES-229/2021.Los “posts” objeto de crítica se publicaron del 29 de mayo al 6 de junio en la red Facebook, aunque de acuerdo con Sigala Aguilar, “no se logró advertir qué cuenta (de Facebook) incurrió en los actos de violencia de género”.“No se pudo llegar a la conclusión de quien pudo llegar a ser el autor, pese a las diligencias del OPLE en cumplimiento con la Sala Regional no es posible determinar quién es el autor”.En el proyecto, Sigala Aguilar declaró “infundados” los argumentos de los partidos PAN-PRD-PRI contra MORENA-PT-Verde, dado que las expresiones contra Romero García no resultaron determinantes y “con poco alcance” en el resultado de la elección.Igual posición expresaron las magistradas Tania Celina Vázquez Muñoz y Claudia Díaz Tablada, presidenta del TEV; quienes respaldaron la ponencia y apoyaron la hipótesis que la violencia de género no resultó determinante en los resultados electorales de Camerino Z. Mendoza.