TEV desecha reclamos de exalcalde y síndica suplentes de Actopan

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó los reclamos del expresidente municipal suplente y la Síndica Suplente de Actopan, quienes acusaron supuestos impedimentos para que pudieran asumir sus cargos.



El presidente municipal suplente José Alfredo López Carreto y la Síndica Nayeli Toral Ruiz, así como el ciudadano Francisco David Spinoso Jácome y otros, promovieron juicios para la protección de sus derechos político-electorales.



Este viernes por la noche los magistrados analizaron los expedientes 30/2020; 34/2020 y 44/2020 tramitados contra el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Actopan.



Cabe señalar que López Carreto acusó que fue coaccionado por el Congreso para no fungir como alcalde suplente tras la revocación de mandato del titular, José Paulino Domínguez Sánchez.



Por su parte, Toral Ruiz promovió el juicio señalando que el Congreso le impedía asumir sus funciones, luego de que se revocó del cargo a Jazmín Lucero Palmeros Barradas.



Sin embargo, a la fecha Toral Ruíz ya está desempeñándose como síndica del Ayuntamiento de Actopan.



De esta manera los asuntos, bajo la ponencia del Magistrado Eduardo Sigala, fueron sobreseídos por unanimidad.



La magistrada Claudia Díaz Tablada refirió que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron presiones para que López Carreto renunciara a asumir la alcaldía de Actopan.



El magistrado, Eduardo Sigala Aguilar, dijo que el Tribunal debía analizar los asuntos, sobre todo cuando el actor de uno de estos acusa ser coaccionado, aunque renunció con un oficio notariado.



El magistrado José Oliveros Ruiz refirió se promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que el Tribunal Electoral de Veracruz tenía que esperar el fallo del máximo tribunal resuelva, es decir que ni siquiera debía analizarse por el pleno.



En cuanto a los reclamos de Francisco David Spinoso se determinó que no son ediles del ayuntamiento de Actopan, por ello no se les puede reconocer legitimación.