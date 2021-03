TEV desestima acusación de MORENA contra Marijose Gamboa y Bingen Rementería

Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), María Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería Molina, no incurrieron en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, resolvió este viernes el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



En sesión pública virtual, los magistrados desestimaron la acusación del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), quien buscaba se les sancionara por estas supuestas conductas y además al PAN por culpa in vigilando.



Al respecto, se explicó que si bien se acreditó la publicación de los hechos denunciados, consistentes en la supuesta entrega de apoyos a taxistas, a personas de la tercera edad, a la ciudadanía en general, acompañada de un supuesto escrito signado por 3 de los servidores públicos denunciados y un video publicado en la red social de uno de los referidos funcionarios, no se confirmó su realización.



“Del material probatorio aportado por el partido político denunciante, de las manifestaciones expuestas por los denunciados y de las diligencias efectuadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se advirtió que no se acreditaron los ilícitos denunciados”, se apuntó en la explicación del proyecto de sentencia.



En el fallo jurisdiccional, avalado por unanimidad de votos, se expuso que al no actualizarse las infracciones denunciadas, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna al blanquiazul por culpa in vigilando.



Por lo que se declaró la inexistencia de las infracciones objeto de denuncia.