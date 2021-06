TEV mantiene firme candidatura de Diez Francos a la alcaldía de Orizaba

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por mayoría de votos, determinó mantener firme la candidatura de Juan Manuel Diez Francos a la Alcaldía de Orizaba, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD.



Y es que la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, y su homóloga, Tania Celina Vázquez Muñoz, rechazaron la propuesta de aplicar la sanción prevista en el artículo 325, párrafo 1, fracción tercera, del Código Electoral del Estado, consistente en la cancelación de su registro, presentada por Roberto Eduardo Sigala Aguilar.



En el proyecto de sentencia, presentando en la sesión pública virtual de este jueves, el integrante del órgano jurisdiccional planteaba esta decisión al considerar que durante la etapa de campañas electorales presuntamente se advirtió un franco posicionamiento inequitativo por parte del Ayuntamiento de ese municipio, lo que generaba aparentemente el uso indebido de recursos en favor del candidato de la coalición opositora.



Asimismo, indicaba que los aparentes actos desplegados por dicha Alcaldía al presentar ante la ciudadanía elementos que posicionaran a Juan Manuel Diez Francos, implicaban que dicho candidato obtuvo un beneficio indebido al sacar provecho de la actividad de órganos del Estado que debieron observar los principios de imparcialidad y neutralidad.



“Con lo que indirectamente su candidatura se posicionó con ventaja en el electoral a partir de la utilización de propaganda en términos similares, lo que generó una sobreexposición exposición indebida, lo anterior aunado a la obtención de un beneficio a través de la utilización indirecta de recursos públicos de acuerdo al pago por el Ayuntamiento de dicha propaganda similar en términos idénticos con la del candidato”, expuso Sigala Aguilar en el planteamiento.



En su argumentación relativa al procedimiento especial sancionador promovido por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se explicaba que el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD se benefició de un evento público realizado el 26 de abril en un salón de fiestas campestre, en el que un notario dio fe de supuesta propaganda de Juan Manuel diez y logotipos de los institutos políticos coligados, fecha en la que todavía no empezaban las campañas electorales locales.



Abundaba que, conforme a las imágenes presentadas como pruebas, presuntamente se apreciaban playeras que contenían la leyenda: “este 6 de junio vota y debajo de esta frase se encuentra plasmado el rostro del candidato denunciado y debajo de éste su nombre Juan Manuel Diez Francos”; adicionalmente, acotó, supuestamente se observaban bolsas tipo morral que contenían las leyendas: “Juan Manuel Diez Orizaba va bien presidente municipal vota, seguido de los logotipos de los partidos PAN, PRI y PRD”.



De acuerdo con el magistrado ponente, desde marzo de este año también se acreditó la identidad entre logotipo “sonríe estás en Orizaba” utilizado por tanto por el Ayuntamiento, como por el candidato de manera simultánea; ya que a lo largo de la “ciudad de las aguas alegres” se confirmó la presencia de 97 barras con el referido logotipo de color amarillo con un emoji y la frase citada.



Dicho identificativo, a juicio del togado, adicionalmente fue utilizado en el libro del Tercer Informe de Gobierno del actual presidente municipal, por lo que se trataría de propaganda gubernamental del Ayuntamiento de Orizaba que el abanderado opositor y ex alcalde estaba utilizando en su propaganda electoral.



En su análisis de la queja de MORENA, Roberto Sigala exponía que además se tenía por acreditada la utilización del número “10” por el Ayuntamiento y por el candidato de extracción priista, lo anterior en las llamadas “carteleras municipales” a través del cartel “Las 10 Maravillas de Orizaba” en el que se presuntamente se identificaba de manera sobresaliente la palabra “Diez”.



De allí que insistiera en la actualización de la violación a las normas sobre propaganda electoral, ya que la utilizada por la Coalición “Veracruz Va” para la presidencia municipal de Orizaba que abandera Juan Manuel Diez Francos advierte similitudes significativas a la utilizada por la municipalidad.



Pero las integrantes del pleno mostraron su rechazo a las apreciaciones de su colega, al considerar que no se contaban con suficientes elementos para advertir que efectivamente el contendiente del PAN-PRI-PRD se había beneficiado anticipadamente con todo lo denunciado por el Movimiento de Regeneración Nacional.



Tania Celina Vázquez Muñoz afirmó que el expediente del procedimiento especial sancionador no se encontraba debidamente substanciado porque no constaba ninguna diligencia, solicitud de informes que se hubieran realizado por parte de la autoridad instructora que justificaran la determinación planteada (cancelarle el registro).



“Se observa una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y es que al comparecer, el denunciado solicitó que se practicaran diversas diligencias, entre otras, el emplazamiento a otros sujetos involucrados, circunstancias que negó la instructora por innecesario”, cuestionó.



Por otro parte, su compañera y presidenta del TEV criticó la premura con la que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) substanció la queja presentada por MORENA, pues la recibió el 16 de mayo y el 1 de junio ya celebró la audiencia de pruebas y alegatos.



“O sea, prácticamente 15 días después por lo que en este caso no obran diligencias realizadas por el OPLE, encargado de la sustanciación del expediente, éstas encaminadas a exclarecer respecto a los hechos denunciados con la finalidad de tener pruebas directas que permitan tener algo más que indicios respectos a los supuestos hechos acreditados”, manifestó en su intervención.