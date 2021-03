TEV multa a aspirante morenista a Alcaldía de Papantla por adelantarse a campaña

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) impusieron multa de 3 mil 996.48 pesos al aspirante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la Alcaldía de Papantla, Marcial Márquez Olarte, por incurrir en actos anticipados de campaña.



Lo anterior, al resolver el procedimiento especial sancionador formado por las quejas promovidas por los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI), en su contra y de MORENA por culpa in vigilando.



En el fallo, los integrantes del pleno jurisdiccional concluyeron que se actualizaban los actos anticipados de campaña, ya que se confirmó que sí participó activamente el 22 de noviembre de 2020 en un evento público donde abiertamente se manifestó su apoyo ciudadano y a su vez, se reconoció como candidato a la presidencia municipal papanteca.



Se explica que Márquez Olarte se presentó públicamente frente a la ciudadanía acompañado de un número relevante de personas que abiertamente promocionaban su nombre y su aspiración a candidato a dicho Ayuntamiento, mostrando una actitud protagónica al emitir un mensaje que lo posicionaba respecto del actual proceso electoral para dicho cargo de elección popular;



Además, se expone que el aspirante reconoció ante las personas presentes su aspiración política de que sí aceptaba ser candidato a ese cargo de elección popular; y contestando ante los periodistas que hacía pública sus aspiraciones políticas y electorales a dicha candidatura.



Por lo que los togados veracruzanos explicaron que su mensaje se dirigió a la ciudadanía en general y no sólo a la militancia morenista, en un lugar público de acceso libre; mediante un discurso en un centro de reunión o mitin que, a su vez, se difundió públicamente, por lo menos, en una red social de Internet, de manera anticipada a los tiempos legales permitidos para ello.



“Al estar acreditado que el sujeto denunciado violentó la normativa electoral y con ello obtuvo un beneficio consistente en un posicionamiento anticipado para un cargo de elección popular, lo que vulnera la equidad en la contienda electoral, se califica la falta como grave ordinaria”, refiere la sentencia.



De allí que le impusieran una multa equivalente a 46 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que de acuerdo con su valor vigente a la fecha del acto sancionado, equivale a la cantidad de 3 mil 996.48 pesos, misma que se encuentra dentro del parámetro equivalente a un salario mínimo mensual.



Por cuanto hace a la presunta responsabilidad de MORENA, se determinó que no existió una participación u omisión de dicho partido, a través de alguna de sus autoridades partidistas o representante, ni que haya convocado o autorizado dicho acto proselitista, ni mucho menos que se utilizara la propaganda política del partido.