TEV ordena al alcalde de Tuxpan pagar compensaciones a regidora

El pleno de Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha pagar las compensaciones que aún se adeudan a la Regidora Quinta, Beatriz Piña Vergara.



El alcalde tiene un plazo de 10 hábiles, a partir de recibir la notificación respectiva, para que dé cumplimiento a la sentencia.



Durante la sesión virtual se hizo saber que en la omisión del pago de las compensaciones no se incurre en violencia política en razón de género, toda vez que a otros ediles hombres y mujeres, también se les dejó de pagar, por lo que no existió un trato diferenciado de la Regidora Quinta respecto de los demás integrantes del Cabildo.



Por ello, no se dio vista al Organismo Público Local Electoral (OPLE) ni a la Fiscalía General del Estado (FGE).



Sin embargo, como medida de no repetición, se ordenó vincular al alcalde para que elabore de manera calendarizada un programa integral de capacitación a los ediles, secretario, tesorero, contralor y demás servidores públicos, sobre derechos humanos, género y violencia política.



El programa se deberá remitir al TEV en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación de la sentencia.



Y una vez realizadas cada una de las etapas del programa integral de capacitación deberá informar al Tribunal en un plazo de 24 horas posteriores a la realización del referido programa.



En caso de continuar desplegando acciones que violenten los derechos político-electorales, se dará vista al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado, para los efectos legales conducentes.



Cabe mencionar que el cumplimiento de la sentencia, versa sobre dos puntos que fueron analizados por la Sala Regional Xalapa del TRIFE, y por la cual ordenó la emisión de una nueva sentencia respecto al pago de compensación de la Regidora Quinta y, el análisis sobre si en el presente asunto, es procedente dar vista o no al Organismo Público Local Electoral y a la Fiscalía General del Estado.