TEV organiza conversatorio sobre sororidad y liderazgo de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), organizó el Conversatorio Virtual: "Diálogos por la sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras", con la destacada participación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz; la periodista y locutora de radio y T.V., Leticia Casillas Cruz, y la atleta olímpica María de los Ángeles Ortiz Hernández, quienes desde su visión profesional, explicaron la importancia de la sororidad.



La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, comentó que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo, “una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer.”



Por su parte, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, explicó que “no debemos olvidar que en nuestro camino no sólo encontramos barreras y peligro y es aberrante que el hombre abuse de ese deseo de la mujer de llegar a ser algo; jamás permitan que un hombre le haga propuestas indebidas a cambio de algo. Las invito a denunciar y no permitan que un hombre las humille, es un acto de cobardía”.



Leticia Casillas Cruz a su vez, planteó que “practicando la sororidad podemos obtener grandes logros, como es el caso de las ‘Nenis’ y su éxito dio una cachetada de guante blanco a las personas que las sometían a objeto de burla. Aquí en el Estado de Veracruz tenemos varios grupos de mujeres emprendedoras y justamente esta basado en un trabajo de sororidad y orgullosas nos debemos sentir las mujeres sororas”.



En su participación, María de los Ángeles Ortiz Hernández, atleta olímpica, enfatizó que “el deporte llegó a mi poco a poco, ese deporte en el que yo fui lanzadora de bala desde los 8 años de edad y que desde siempre luché contra la corrupción, la desigualdad y discriminación. Una amiga me invitó al deporte adaptado y es donde empezó la historia deportiva, Veracruz me da la oportunidad de representarlo por 15 años y cuando tienes un sueño se logran los objetivos y las mujeres hemos luchado y estamos ganando terreno y asistimos 40 por ciento de las mujeres en cualquier disciplina deportiva y administración pública”.



Díaz Tablada concluyó que, con la participación de las destacadas panelistas en el conversatorio virtual, sin duda alguna animarán a continuar en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “además son un ejemplo para otras mujeres, para motivar su participación en los diferentes ámbitos y sobrepasar los obstáculos que enfrentamos cuando se incursiona en la vida pública”. #DíaInternacionalDeLaMujer