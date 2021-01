TEV también pedirá más dinero; espera atiborrarse de trabajo

Al referir que por el actual proceso electoral para renovar diputaciones y alcaldías se espera recibir por lo menos mil 500 asuntos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, informó que requerirán contratar más personal e incluso más dinero, lo que solicitarán al Congreso local.“Tenemos proyectado que van a llegar muchos asuntos, habíamos pensado que posiblemente pudieran llegar unos mil 500 o más asuntos durante todo el proceso electoral. Somos un órgano que no es muy grande y precisamente estamos pensando la contratación de personal, estamos haciendo nuestras cuentas a ver cómo nos va con el dinero, para ver cuántas personas podemos contratar y claro, se tienen que capacitar”, dijo.En entrevista exclusiva para alcalorpolítico.com, Díaz Tablada comentó que, como el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral de Veracruz elabora una solicitud de ampliación presupuestal para este año.Aclaró que analizan el monto que requerirán al Congreso del Estado, pues la asignación de recursos aprobada por los diputados en diciembre pasado no abarca la contratación de personal eventual y otros gastos derivados de los procesos comiciales en curso.“A nosotros nos dio una cantidad determinada, primero considerando el tope para el funcionamiento ordinario del Tribunal, operatividad del mismo, capítulos 1000, 2000 y 3000, servicios generales, materiales y suministros; pero ahorita estamos viendo cuánto (personal) se va a contratar”.“Si se nos complica ahí la cantidad que ordinariamente nos habían dado, entonces creo que habrá necesidad de platicarlo y ver que exista un apoyo al Tribunal, sólo para efectos del proceso electoral”, dijo.Para este año, el Congreso local aprobó otorgarle al TEV 93 millones 597 mil 26 pesos (13 millones más que en 2020), dividido en 86 millones 109 mil 264 pesos para servicios personales, un millón 403 mil 955 pesos para materiales y suministros y 6 millones 83 mil 807 pesos para servicios generales.“Para el proceso electoral se requiere más, es un mayor número de personal y por lo mismo son más gastos, hay más equipos de cómputo conectados, se gasta más luz, el mantenimiento, o sea, todo incrementa”, dijo la Magistrada Presidenta.Señaló que el TEV debe ser garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos y ofrecer una justicia pronta y expedita, conforme lo establece el artículo 17 Constitucional.“Estamos viendo esa posibilidad, estamos haciendo cálculo apenas (de la ampliación presupuestal) pero sí nos es insuficiente con la parte que ordinariamente nos asignaron. Estamos preparando eso para hacer la solicitud correspondiente y ver qué nos dicen”, reiteró.La togada afirmó que en dicho requerimiento de dinero extra expondrán las razones reales del proceso electoral y el gasto que se requiere para resolver los recursos que reciban.Díaz Tablada consideró que la anulación de la Reforma Electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obligó al OPLE a iniciar el proceso electoral 20 días antes de la fecha prevista por la reforma, hizo que el TEV también avanzara en sus trabajos, reconociendo que ha estado “un poquito complicado”.“Estamos preparados para las cosas que vayan llegando, ya han empezado a llegar algunos asuntos sobre Procedimientos Espaciales Sancionadores (PES), que normalmente se dan antes de que se lleve a cabo la elección. Ahí vamos avanzando”, dijo.La Presidenta del TEC detalló que la materia electoral, la ley establece plazos para resolver las impugnaciones que reciban y se debe cuidar la definitividad de cada una de las etapas del procedimiento, es decir, resolver antes de que venzan las fechas límites para evitar un daño irreparable.“Nosotros como máxima autoridad en el Estado de Veracruz tenemos esa responsabilidad, sobre todo ante la ciudadanía, de resolver de manera pronta los temas que tienen que ver con candidatos y posteriormente los resultados de la elección”, dijo.Sobre la posible judicialización de los comicios del 6 de junio, tal como han advertido representantes partidistas ante el OPLE, la titular del TEV recordó que las fuerzas políticas tienen derecho a controvertir las decisiones de la autoridad administrativa.“Están en su derecho los ciudadanos, partidos políticos, dependiendo de lo que se trate, de poderlos impugnar. Cadenas impugnativas a las que tienen derecho los ciudadanos. Entonces si acuden en algunas ocasiones cuando están de acuerdo con estas decisiones y la función que nosotros tenemos es confirmar, revocar o modificar alguna decisión. Hay veces que les asiste la razón y hay veces que no”.Díaz Tablada comentó que serían muchos más los asuntos que podrían recibir este año, comparado con los que se recibieron en los procesos de años anteriores.“Los temas de elecciones son asuntos complejos, son asuntos que debemos revisar si un candidato es elegible, cuando los postulan y lo registran, que hay posibilidades de impugnarlo, son cuestiones más complejas; igual los procedimientos especiales sancionadores que son tan inmediatos, tan rápidos y ni se diga los resultados de la elección”.La Magistrada Presidenta acotó que paralelo a los asuntos relacionados con los comicios municipales y legislativos, continúan recibiendo juicios de los agentes y subagentes que demandan el pago de una remuneración económica por su encargo, lo que resuelven desde hace años.“El año pasado tuvimos lo de renovaciones de dirigencias de partidos y también tenemos temas de personas que están en el cargo y hay obstaculización del ejercicio del cargo. Entonces los derechos electorales no se limitan únicamente con participar, ser designado para un cargo, sino también que puedan ejercerlo”, enfatizó.Finamente, sostuvo que como órgano jurisdiccional en la materia están en la mejor disposición de revisar las impugnaciones que se presenten “y nosotros emitir una determinación”.