TEV tira a candidatas de MORENA en Chumatlán y de PRI en Tatatila

Por no acreditarse su autoadscripción indígena, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), revocaron el registro de Catalina Espinoza Guevara como candidata a Presidenta Municipal de Chumatlán por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Y es que del análisis del caso, se concluyó que ella no presentó la documentación idónea expedida por alguna de las autoridades que se establecen en el Artículo 14, de los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en favor de personas indígenas, emitidos por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



En sesión pública, los togados establecieron que el documento con el que acreditó su calidad de indígena fue expedido por el Secretario del Ayuntamiento, mismo que no cuenta con dicha facultad, al no ser una autoridad tradicional indígena.



En tal sentido, ordenaron a MORENA, que rectifique la solicitud de registro de la candidatura a la Alcaldía de Chumatlán, y vincularon al OPLE para que, una vez recibida la rectificación, dado lo avanzado del proceso, resuelva con agilidad sobre la procedencia del registro correspondiente, tras analizar de manera exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa relativa a la acción afirmativa para candidaturas indígenas.



La decisión de los integrantes del TEV proviene del juicio ciudadano presentado por Vicente Galindo Hernández, Indígena Totonaco y aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de ese Ayuntamiento, quien controvirtió el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido el 3 de mayo por el Consejo General del ente comicial, y en consecuencia, solicitó se le registrara a él como el abanderado.



En su demanda acusó que la ahora excandidata no era originaria de esa demarcación ni cumplía con la residencia efectiva de tres años, lo cual fue declarado como infundado porque el acta de nacimiento de ella refiere que nació en ese territorio, por lo tanto cumplió el artículo 69 de la Constitución local, el cual establece que para ser edil de un Ayuntamiento se debe ser originario de éste, como en el caso acontece.



Pero en lo que respecta al requisito de acreditar su auto adscripción indígena, para contender para el referido cargo, los magistrados concluyeron que su registro resultó ilegal y debía revocarse, al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para el registro de candidaturas en los municipios considerados indígenas para el proceso electoral federal 2020-2021.



Tiran candidatura priísta en Tatatila



Por otra parte, los magistrados del TEV revocaron el registro a María Luisa Salazar Marín, como candidata a la Alcaldía de Tatatila, postulada por el Revolucionario Institucional (PRI), dentro de la coalición "Veracruz Va" con los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).



Determinaron revocar la resolución CNJP-JDP-VER-089, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y en consecuencia le dieron un plazo de 48 horas a esa instancia y al Comité Directivo Estatal del tricolor para que realicen su sustitución por Margarita Hernández Martínez.



Los integrantes del órgano jurisdiccional le dieron la razón a esta militante priísta y candidata a la referida Presidencia Municipal, quien pretendía se revocara la referida resolución por conculcar sus derechos político-electorales, y en consecuencia, solicitaba a la Comisión Estatal de Procesos Internos incluyera su registro ante el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas y Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



Los magistrados concluyeron que la CNJP no hizo una debida valoración probatoria respecto de la renuncia presuntamente presentada por la actora, con lo que contravino el derecho político-electoral de la actora en su vertiente a ser votada y acceso al cargo.



Por lo que, declararon fundado el motivo su agravio esgrimido y, en consecuencia, revocaron la determinación de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el plenitud de jurisdicción le ordenó a está y al CDE del PRI para que realicen la inscripción, comunicado y publicación que en derecho proceda respecto de la firmeza del registro de Hernández Martínez.



Y una vez tomada la determinación respectiva que en derecho proceda, ambas instancias del partido deberán informarla al OPLE, quien tendrá 24 horas para validar el cambio de postulación, previo análisis de los requisitos de elegibilidad.