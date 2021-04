TEV trastocó derechos de indígenas al impedir que notarios certifiquen su autoadscripción

El representante del Partido Cardenista ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Arturo Vargas Fernández, acusó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de atentar contra los derechos de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas que deseen contender en los comicios municipales y legislativos del 6 de junio.



Lo anterior al quitarle a los notarios públicos la posibilidad de certificar la autoadscripción calificada de los aspirantes que pertenezcan a dicho grupo vulnerable.



"Parece ser que el remedio salió peor que la enfermedad porque lejos de poder utilizar los servicios de notario para poder acrecentar la posibilidad de la participación, pues se reduce", expresó el cardenista durante la sesión extraordinaria del OPLE, en la que el pleno acató la determinación jurisdiccional en ese sentido.



"Tenemos por un lado el cumplimiento de la sentencia y por el otro lado lo que tenemos son derechos político-electorales que en este momento se encuentran trastocados con el cumplimiento de la resolución", acusó.



Vargas Fernández insistió que los notarios se pensaron "como una cuestión extraordinaria" para aquellos casos en que no pudieran hacerse de los servicios de otra de otra autoridad.



Y es que dijo que muchos ciudadanos acudieron ante un fedatario para conseguir el documento de autoadscripción, ante la falta de una autoridad en su comunidad que pusiera expedírselo, por lo que ahora ese papel no tendrá validez.



"Que pudiera haber constancia y fe de la calidad de las personas que se encuentran en esta condición; sin embargo, el hecho de que los propios ciudadanos que quieran participar y ya se encuentren en posesión de una constancia notarial que otorga la posibilidad de poder entender, pues resulta que ahora con esta resolución les vamos a decir que esos documentos ya no tienen ninguna eficacia y que entonces al cuarto para las 12 y casi terminando con el periodo de registro, los vamos a mandar corriendo a su casa a buscar un documento que no van a ver la manera de poder porque precisamente el servicio del notario hizo las veces de las autoridades que no se encuentran en su comunidad", cuestionó el representante partidista.



Finalmente dijo que en el OPLE debería ver la opción para que las personas que se encuentran en estas circunstancias pudiera continuar con su aspiración y ser registradas como candidatos. "Es algo que yo creo que más allá del simple hecho de tener que votar este acuerdo, también valdría la pena reflexionar porque en medio se encuentran ni más, ni menos que ciudadanos que tienen todo el derecho de ser registrados como candidatos y en su momento de ser votados".