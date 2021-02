Texas prohíbe venta de gas natural fuera del estado hasta el 21 de febrero, tras apagón

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió hoy una orden para prohibir la venta de gas natural fuera de sus fronteras hasta el 21 de febrero, en medio de la crisis que vive el estado por las intensas nevadas que han dejado a millones sin electricidad.



En conferencia de prensa, citada por medios como Bloomberg y el Financial Post, Abbott dijo que emitió la orden prohibiendo la venta a productores de energía fuera de las fronteras de Texas, obligando a la industria de gas natural a vender a los generadores de energía estatales.



“Parte del gas natural que se produce en Texas es enviado actualmente a lugares fuera del estado. Más temprano, hoy, emití una orden efectiva desde hoy y hasta el 21 de febrero requiriendo que esos productores que han estado enviando su producción fuera de Texas, en vez de ello, vendan ese gas natural a las generadoras de energía texanas”, indicó.



La decisión se tomó en medio del creciente enojo de los texanos, de los cuales más de tres millones se quedaron sin electricidad debido al impacto de una tormenta invernal, sin que hasta ahora esté claro cuándo se recuperará el servicio.



Las autoridades del condado de Harris señalaron que los apagones podrían prolongarse dos días más. El impacto de una segunda tormenta complica la situación.



Dan Woodfin, ejecutivo de la operadora Ercot, de Texas, señaló en entrevista con Bloomberg News que la falta de suministro de gas es una de las razones que está complicando el reactivar las plantas de energía y que las reservas estatales se agotan.



Texas produce más gas que cualquier otro estado en Estados Unidos, con una producción de unos 23 mil millones de pies cúbicos al día, según BloombergNEF.



El medio señaló que Abbott pidió a la terminal de exportaciones de Freeport LNG que ajustara sus operaciones, por lo que Freeport cerró dos unidades de producción.



“Sé que la gente está molesta y frustrada”, comentó el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien se despertó con la noticia de que más de 1 millón de usuarios seguían sin electricidad en su ciudad. “También lo estoy yo", añadió.



Una nevada histórica, el lunes, y temperaturas bajo cero han provocado un aumento en la demanda de electricidad para calentar las casas que no están acostumbradas a tanto frío, lo que abrumó la red eléctrica del estado y causó apagones generalizados.



Para empeorar las cosas, la expectativa de que los apagones se repartieran equitativamente entre los 30 millones de usuarios del estado sucumbió rápidamente ante la fría realidad, ya que algunas zonas de las ciudades más grandes del país, como San Antonio, Dallas y Austin, tuvieron que cargar con el peso de una falla eléctrica catastrófica, y en condiciones bajo cero que los operadores de la red de Texas sabían que se avecinaban.



El fallo provocó molestia y exigencias de respuestas en torno a cómo es que Texas —cuyos dirigentes republicanos se burlaron el año pasado de California por los apagones programados que las autoridades demócratas implementaron— fracasó en una prueba tan grande en un tema del cual el estado se enorgullece: su independencia energética. Y no se limitó a la política, ya que los iracundos residentes de Texas recurrieron a las redes sociales para señalar que mientras sus vecindarios se congelaban el lunes al anochecer, los rascacielos del centro estaban iluminados a pesar de las peticiones desesperadas para conservar la energía.



“Estamos muy molestos. Hablé con mi vecina; ella también está molesta”, comentó Amber Nichols, cuya vivienda ubicada en el norte de Austin no ha tenido electricidad desde el lunes temprano. “Todos estamos molestos porque no hay ninguna razón para dejar a vecindarios enteros muriéndose de frío”, puntualizó.