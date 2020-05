Texhuacán, municipio de la esperanza en Veracruz, teme reanudar actividades

Aunque la Federación contempla 12 “municipios de la esperanza” en Veracruz, es decir, sin contagios o sospechosos de COVID-19 y sin municipios vecinos a donde haya llegado el virus, es un hecho que no todos buscarán regresar a la llamada nueva Normalidad que propone el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador.



Al respecto, el alcalde de Texhuacán, Bernardino Tzanahua Anastacio, confirmó que esta demarcación se encuentra dentro de la lista, sin embargo, hay temor para reanudar actividades y decidieron no implementar el regreso a clases.



“Mañana vamos a tener una reunión distrital con el Delegado de Política Regional y los de SESVER, los del IMSS y todo el personal para ver qué podemos hacer pero por lo que tengo entendido las clases no reanudarán hasta nuevo aviso”.



“Somos ‘los municipios de la esperanza’ pero si empezamos a mover todo normalmente, puede llegar el contagio”, dijo en entrevista telefónica.



Aseveró que el Ayuntamiento de Texhuacan está funcionando al 80 por ciento, atendiendo las necesidades prioritarias de la población.



Añadió que en general, la mayoría de los 12 municipios de esta lista están conformes en mantener las restricciones sanitaria: “Vamos a solicitar que se sigan manteniendo las medidas y todas las prevenciones”



Por su parte, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, coincidió en que la mejor medida que pueden tomar los Ediles de la zona es no reanudar actividades pese a que el Gobierno Federal se los permitiría.



Comentó que no están incluidos en la lista de los “municipios de la esperanza”, aunque no tienen casos confirmados o sospechosos. Cabe señalar que Zongolica es vecino de Tezonapa, con un caso positivo y un sospechoso con el virus, así como una defunción, según datos oficiales.



“Nosotros estamos en la idea de seguirnos cuidando, no tenemos contagios ni fallecidos pero creemos que no es momento de volver a la normalidad (…);



“En lo personal creo que no sería adecuado porque esta región es completa porque si reanudamos actividades en un municipio se moverían a otros, tal es el caso de los profesores, aunque cada municipio es autónomo”, explicó.



Hay que recordar que el Gobierno Estatal insiste en que no se ha alcanzado el pico máximo de contagios, pues apenas se pasará de la fase 2 a la 3, de ahí que la mayor parte del territorio está descartada para la llamada nueva normalidad.