Tianguis de Río Blanco son “focos rojos” por riesgo de contagio ante COVID-19

Al incrementar el número de contagios de personas con coronavirus asentadas en municipios de la región, los Ayuntamientos deberán hacer más estrictas sus medidas de prevención en mercados y comercios que siguen siendo “foco rojo” para adquirir el coronavirus, externaron jefes de manzana de la congregación Vicente Guerrero de Río Blanco.



“La preocupación que tenemos es el flujo de personas durante los días de tianguis. Viene mucha gente de fuera a vender sus productos pero no todos son de primera necesidad, entonces sí es preocupante que las autoridades no hagan algo para controlar afluencia”.



“Sabemos que en Nogales y Ciudad Mendoza ya quitaron los tianguis y no se trata de afectar la economía de las personas pero de verdad, si usted ve, es gente de fuera que traen camionetas de lujo y que deberían ser conscientes que se necesita la menor aglomeración de gente posible”, señaló un grupo de jefes de manzana.



Indicaron que al tianguis de la unidad 21 de Marzo llegan a vender ropa, zapatos, artículos del hogar, herramienta y muebles pero también pulque y “piratería”. Sólo de vendedores se estima sumen más de 300 y a eso se agrega la gente que llega a comprar.



Los jefes de manzana señalaron que en un radio de ocho manzanas se expone a las familias que ahí se asientan, toda vez que los comerciantes ocupan diversas áreas de estacionamiento, interactúan, comen y caminan en la zona sin la más mínima protección.



“Nadie quiere traer puesto el cubrebocas porque –según– no pueden respirar, otros que por el calor y ninguno trae gel antibacterial para ofrecer a los clientes. Aquí siguen entrando niños y adultos mayores y nadie dice algo a pesar de que ya sabemos que hay casos confirmados de la enfermedad”, señalaron.



Cabe señalar que el municipio de Río Blanco es uno de los más vulnerables a contagios de diversas enfermedades debido al paso permanente de centroamericanos, el Hospital Regional donde se atienden a pacientes de 57 municipios de la región, la presencia de sus tianguis y zona comercial.