Tianguis del Bienestar llegaría a cinco municipios de Veracruz

El Tianguis del Bienestar se realizaría en cinco municipios de Veracruz, todos de la zona serrana del centro del Estado, donde los índices de pobreza y marginalidad son mayores, aunque no se tiene una fecha precisa para arrancar dicho programa.



Al adelantar lo anterior, el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que realizarían en comunidades de Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Astacinga, Tehuipango y Calcahualco.



"Estamos hablando que todos son de la zona centro. Calcahualco está pegado ahí a la zona de Córdoba y los otros cuatro en la zona de Zongolica. Son cinco los que se van a iniciar, pero no hay fecha", manifestó en entrevista.



Huerta Ladrón de Guevara acotó que el miércoles se reunirá con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para conocer más detalles de este programa, recordando que ya se está aplicando en municipios con alta pobreza de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



"Es una gran iniciativa porque no sólo permite austeridad republicana, porque vamos a dejar de pagar rentas de lugares que teníamos que tener para almacenar esas mercancías en las aduanas u otros lugares, que además se echaban a perder, y darles un uso que beneficie a la gente", resaltó.



Aclaró que será mercancía nueva y no de uso, la que se entregará gratuitamente a los habitantes de las demarcaciones designadas para participar del tianguis, por lo que no se permitirá a pobladores que vivan en otras.



"Son como un tianguis, son espacios donde la gente acude, le dan un tiempo determinado y lo que puedan agarrar, incluyendo a los niños que también reciben juguetes y eso nos da mucho, llega todo el pueblo de ese municipio, y toman lo que necesitan totalmente gratuito y sólo para habitantes de otros municipios, no vayan a ir de otro porque no va a dárseles (la oportunidad)", indicó.



El funcionario federal expuso que hay una organización con la cual se confirmará que la persona pertenece al municipio beneficiado, y entre las mercancías que podrán recibir están artículos para el hogar, ropa y juguetes para los niños.



Por otro lado, dijo no tener conocimiento de la visita que haría la próxima semana el Presidente López Obrador a la zona de Córdoba.



"No está confirmado, no tengo el dato. El miércoles que tenga noticias oficiales con mucho gusto informaré, hasta el momento no tengo nada oficial reportado", puntualizó Manuel Huerta.