Tianguistas de la calle Los Cedros también se oponen a reubicación, en Cerro Azul

Vendedores que conforman la plaza que cada domingo se instala en la calle Los Cedros, en la zona centro, advirtieron que no aceptan reubicarse al predio localizado en inmediaciones del Hospital de la Comunidad, en las afueras de la ciudad.



El Cabildo que dirige el alcalde Carlos Vicente Reyes Juárez determinó la semana pasada retirar la plaza de la calle Los Cedros para despejar la vialidad los domingos pero este sábado los comerciantes se reunieron y decidieron no aceptar la reubicación.



“No lo aceptamos y vamos a protestar y a exigir que se nos regrese a la calle Los Cedros. La zona del mercadito de Aurrerá, allá por el hospital, está bastante retirada y no vamos a tener ventas”, apuntó uno de los inconformes.



Asimismo, señalaron que el Alcalde debe ser “parejo” y permitirles seguir vendiendo en el mismo lugar de siempre, en alusión a que aceptó que se volviera a instalar en la colonia La Curva el tianguis de cada viernes, mismo que pretendía reubicar a los terrenos de la Feria, sin lograrlo.



Los vendedores, que en su mayoría ofertan productos perecederos y de la canasta básica, añadieron que buscarán un encuentro con el Presidente Municipal o con el director de Comercio para que reconsideren la decisión.