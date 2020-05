Tianguistas de Veracruz Puerto esperan despensas ante contingencia

Nuevamente comerciantes del tianguis de la colonia Dos Caminos se reunieron en el Ayuntamiento de Veracruz para pedir despensas luego de que les prohibieran comercializar sus productos.



Cada domingo, alrededor de 300 vendedores se instalan en las calles, pero desde el pasado 17 de mayo les fue advertido que ya no podrían instalarse, aunque el pasado fin de semana algunos no respetaron las medidas y nuevamente fueron desalojados.



"Este domingo se pusieron algunos porque desgraciadamente no hubo mucha comunicación y llegaron algunos, entre ellos yo, porque no supimos. Este domingo no nos vamos a poner, vamos a tratar de aplanar la curva, nos va a poyar con despensas para estar más tranquilos", dijo Esteban Veitia, comerciante.



El compromiso con la Dirección de Comercio Municipal es que se les hará entrega de una despensa y será hasta el domingo 7 de junio que podrán instalarse nuevamente en el tianguis.



No obstante, deberán aplicar medidas sanitarias, para evitar contagios del COVID-19.



"Esta semana nos apoyan con una despensa, la próxima semana, el domingo 7 ya nos podremos instalar pero con una nueva modalidad, ya las personas deben traer cubrebocas, dos personas por puestas, nos van a dar chance porque cerrar los tianguis", insistió.



Alrededor de 50 tianguistas se acudieron a una reunión a la que fueron convocados desde la semana pasada y en la que les anticiparon, se les informaría si podrían o no instalarse este domingo 31 de mayo.