Tianguistas de Veracruz Puerto exigen que los dejen trabajar

Comerciantes del tíanguis de la colonia Dos Caminos, de la ciudad de Veracruz, reclamaron al Ayuntamiento que no les permita instalarse los domingos y que dé anuencia en otras colonias para que otros se coloquen sin restricciones.



Este miércoles, por tercera vez se manifestaron en el edificio “Trigueros” para que les informaran si podrían retomar sus actividades, sin embargo, los tuvieron esperando por más de una hora en la lluvia y sin ser atendidos por personal de Comercio.



"Nos citaron a las 10 de la mañana, hay personas de la tercera edad, no han desayunado, dejaron su casa, no nos dan solución, sólo tienen que bajar y decirnos van a ponerse o no van a ponerse", dijo Esteban Veitia, uno de los 200 comerciantes del tianguis.



Afirman que respetaron el acuerdo de la semana pasada y no se instalaron el domingo, no obstante, a otros tianguistas de la zona norte de la ciudad sí les permitieron comercializar, a pesar de la pandemia.



"La semana pasada se pusieron los de Murrillo, de los lavaderos y a nosotros no, respetamos eso, hicimos un convenio con ellos, nos dieron una despensa, respetamos el trato, no nos pusimos y nos dijeron que el 7 nos darían permiso".



La respuesta del personal de Comercio fue que esperarían a que se juntaran más comerciantes, lo cual es contrario a las medidas que se deben de tomar, afirmaron los inconformes.



El acuerdo al que habían llegado es que este 7 de junio podrían instalarse en la colonia Dos Caminos, con medidas de restricción para guardar la sana distancia y evitar contagios.