Tianguistas “necios y tercos” no quisieron suspender su labor: Alcalde de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que aún exista negativa de algunos vendedores y líderes de tianguis para colaborar con la disposición del Ayuntamiento de suspender por 15 días sus actividades.



“Se llegó a un acuerdo con parte de las organizaciones que agrupan a los tianguistas, fueron dos o tres las que se rehusaron, clara y contundentemente nos dijeron que ellos no lo iban a realizar. Es muy lamentable que este tipo de personas no lo entiendan. A diferencia de aquellos que sí quisieron replegarse, estas personas fueron necias, son tercas porque se les hace ver que el número de contagios ya es muy grave”.



El primer Edil descartó que la renuencia de los ambulantes sea algo político, sino una decisión ciudadana, pues todos deben proteger la salud en esta contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19, sin importar los colores partidistas.



Respecto a los señalamientos de las malas condiciones de los parques y jardines de la ciudad, recordó que la gran mayoría del personal de dicha área son personas de la tercera edad, vulnerables al virus, mismos que están resguardados en sus casas.



“Tuvimos que proteger a los trabajadores, una ciudad donde sus trabajadores estén enfermos, es una ciudad que no puede vivir y por esa razón, a todos los trabajadores que son vulnerables, personas de más de 60 años, personas con diabetes, personas con obesidad, se les pidió que se replegaran”.



“Están en cuarentena, la mayor parte de ellos está en el área de parques y jardines y esa es la razón por la que ven que algunos parques no están debidamente mantenidas. ¿Qué es lo más importante, que el césped esté cortado, o que viva la gente?”, dijo.