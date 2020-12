Tianguistas rechazan reubicación y se mueven de Clavijero a calle Revolución, en Xalapa

Los locatarios de Plaza Clavijero anunciaron que continuarán en la calle Victoria con las medidas sanitarias, el uso obligatorio del cubrebocas para los que accedan al espacio y despejarán la calle Clavijero.



Argumentaron que quitarse de Clavijero donde ya se veían algunos puestos y fue una decisión tomada por todos los vendedores para mostrar a las autoridades municipales que están en la mejor disposición de colaborar.



"Nos vamos a retirar de la vía pública voluntariamente, vamos a despejar Clavijero voluntariamente para que el gobierno no tenga ningún problema de decirnos algo. Todos nos vamos a instalar en Victoria que es una vía poco transitada y que no le afectamos a nadie. Vamos a tener medidas de sanidad, gel antibacterial, cubrebocas gratis, se medirá la temperatura y se controlará el acceso", señalaron.



Luego de varias horas de obstruir la vialidad de Clavijero ayer sábado comentaron que, al no llegar a un acuerdo con las autoridades municipales, lo único que pueden hacer es continuar trabajando sobre la calle Victoria, pero implementando los protocolos sanitarios.



"Como no llegamos a un acuerdo, y como el gobierno nunca quiere perder, pues nosotros tenemos la necesidad. Platicamos todos juntos y tomamos esa decisión; no afectar al gobierno y colocarnos todos en Victoria donde no se hace tráfico. Nos vamos a concentrar en un espacio muy pequeño para que podamos trabajar y no tengamos problemas con el gobierno", aseguraron.



Recordaron que ubicarse en la avenida Villahermosa, lugar dispuesto por el Ayuntamiento, no les resulta viable para las mujeres que forman parte de los locatarios.



"Ellos dicen que cumplieron con una planta que aguanta para 300 puestos, allá no solo son 300 puestos, están todas las organizaciones de todo el centro. Los baños, las mujeres no pueden acudir a cualquier espacio, el 50 por ciento son mujeres; en aquél lugar no había un lugar enlodado", expresaron.



Para recuperar las pérdidas que tuvieron por la pandemia COVID-19, los comerciantes permanecerán en la calle Victoria hasta el día 6 de enero, de 9:00 horas a 21:00 horas.