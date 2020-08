Tianguistas reclaman despensas a autoridades de Xalapa

Vendedores ambulantes del mercado sobre ruedas Ruta 1 llegaron a la plaza Lerdo para dialogar con las autoridades de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa y solicitar las despensas prometidas por dejar de laborar durante 15 días a causa de la pandemia COVID-19.



Aseguraron que su líder, Abraham Ceballos, al no firmar el acuerdo como los demás líderes, no estaba comprometido a suspender la actividad de los tianguistas pero al recibir el apoyo alimenticio, estarían dispuestos a colaborar.



"Nosotros estamos pidiendo que nos dejen trabajar o que nos den un apoyo. Únicamente nos dieron una despensa desde la vez pasada, no nos habían suspendido pero ahorita ya. A nosotros no nos habían dicho nada", dijo Félix Fernández Santiago, vendedor de papas y palomitas



Otra de las afectadas, comerciante de frutas y verduras del tianguis ubicado en Xalapa 2000, señaló que son solamente 8 puestos los que se colocan en dicha zona y en días pasados la Policía Municipal llegó “de forma prepotente” a retirarlos.



"Nosotros no contaminamos, somos pocos puestos. No estamos de acuerdo, ¿por qué no cerraron Walmart? ¿Por qué no cerraron Chedraui? Nosotros no contaminamos. Tenemos todas medidas. Queremos que le entreguen a la gente su despensa. Mi verdura se está pudriendo", dijeron.



Después de algunos minutos, directivos del área de Comercio les aseguraron la entrega de despensas para que acaten la disposición del Ayuntamiento de cancelar por 15 días el servicio en los tianguis de la ciudad.