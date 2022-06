Tiendas chinas ganan terreno; piden que “las cheque Hacienda”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Francisco Jiménez Haces, reconoció que ha venido en aumento de manera considerable el número de tiendas de productos chinos, cuya calidad no es del todo buena, incluso hizo un llamado a la Secretaria de Hacienda para que revisen que cumplan con la dependencia federal."Lo que hemos visto es que efectivamente hacen sus contratos de renta, están haciendo la cosa formalmente, ya sus importaciones si son formales o no son formales, nosotros no lo podemos saber porque no está a nuestro alcance".Jiménez Haces indicó que no se tiene la certeza de que estén dando factura a los clientes, por ello es que pidió que las autoridades correspondientes como el SAT pongan atención en éstos."Además que la gente ya sabe la calidad de estos productos, aunque sí tienen precios más baratos. Si están dentro de la formalidad porque se ubican en un local pero sí pedimos que los cheque Hacienda para saber si están pagando los impuestos y están en igualdad de circunstancias con nosotros".Reconoció el empresario que la venta de los productos de estas tiendas sí están mermando las de los agremiados de la CANACO. Hasta el momento tan sólo en Orizaba se contabilizan seis almacenes grandes de este tipo.