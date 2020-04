El motivo de este correo es para hacer una queja. He acudido a comprar a las tiendas de Vicky Form, la de Clavijero número 47, que está ubicada entre la zapatería Lanz y la bisutería Michelle, en un pasillo hacia al fondo y la otra sucursal que está en Lázaro Cárdenas número 2907 B, junto a Walmart.



Mi queja es porque no tienen las medidas de higiene para atender al público. No cuentan con gel antibacterial ni tapabocas ni guantes.



Lo que no entiendo es cómo siguen laborando esas empresas tan grandes y sobre todo siendo de lencería.



Deberían de cerrar, pues no entra en lo básico, así como muchos locales de ropa en Clavijero y siguen trabajando y tampoco toman sus medidas de precaución.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)