Tienditas de Veracruz Puerto buscan subsistir durante crisis por pandemia

Comerciantes veracruzanos optan por desinfectar el dinero al recibir pago y dar cambio, de tal forma que se eviten los riesgos de contagio de COVID-19, por ello, al ser la transacción en la venta de algún producto, llevan las monedas y billetes a un recipiente de cloro y vinagre.



Don Antonio León Segura tiene una miscelánea desde hace 33 años y asegura que han pasado varias crisis, la del nuevo Coronavirus será una más, por ello, aun con las ventas bajas y los riesgos, siguen trabajando, adoptando medidas sanitarias que disminuyan las probabilidades de contagio.



"Lo que hicimos es colocar el plástico para que haya una barra de protección, para que no nos contaminemos y contaminen. Cuando viene un cliente, las monedas las colocamos en la charola, tenemos un cubo con cloro y agua, una vez que pasa un rato, las secamos con franela. Todo, monedas y billetes y en la mañana se da una pasada de cloro y vinagre", dijo.



La entrada principal de su negocio es la venta de pronósticos de la Lotería Nacional, sector que se paralizó, le seguía el comercio de artículos de papelería pero sin clases, las ventas en general han bajado más de 50 por ciento.



No obstante, lo poco que ingresa al día por los abarrotes, es lo que le da sustento en esta época de crisis.



"La gente no sale, han bajado muchos las ventas, lo principal teníamos una venta de pronóstico, ahorita tenemos dos meses sin vender pero no ha afectado mucho, sin embargo, va saliendo para cubrir los gastos de luz, agua y alimentación. No hay clases, los chamacos no entran, no vendemos de papelería y mercería", señaló Antonio.



Su pequeño local, ubicado en la colonia México en el puerto de Veracruz, es uno de las que se mantienen abiertos y tratan de subsistir a pesar del COVID-19.