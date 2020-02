Tiene que mejorar legislación para castigar a feminicidas, afirma Diputada

Ante la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre desaparecer el delito de feminicidio del Código Penal y redefinirlo como agravante de homicidio, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Adriana Linares Capitanachi, cuestionada si está a favor de la propuesta, dijo estar “a favor de que se complemente”



“Yo estoy a favor de que se complemente, de que se trabaje en pro, de que todos participemos y en este caso, eso estamos haciendo”, dijo.



Dijo no poder afirmar si el delito de feminicidio desaparecerá o no, ya que se trata de un tema que se analiza a nivel federal pero añadió que se está trabajando y se está demostrando que también están interesados y ocupados en ver esa situación que tanto está violentando y afectando a todas las mujeres.



“El nombre (de feminicidio) lleva entrelazada la tipificación y para encuadrar un delito se tiene que cumplir con todas esas tipificaciones que están dentro del aspecto legal, quiero pensar que es por eso que están hablando de que si no se cumple con toda la tipificación de un delito de feminicidio, ya esa persona pueda salir libre y lo que se quiere es precisamente que la gente que comete un delito o una violencia en contra de las mujeres esté sancionado como debe, apegado a derecho y con una pena que le corresponda”.



Asimismo, recordó que recientemente el pleno de diputados aprobó diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla contar con Fiscales Especializados para la investigación y Persecución de los Delitos de Violencia de Género, Feminicidio y Violencia Familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer.



Además, la Fiscalía General del Estado contará con una Unidad de Análisis para la investigación de los delitos de violencia de género, feminicidios y violencia familiar.