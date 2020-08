Tiene Veracruz semáforo naranja por COVID en mayoría de sus municipios

Desde el lunes 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre, 159 municipios de Veracruz pasan a semáforo COVID en color naranja, 20 municipios en semáforo amarillo y 33 se mantienen en rojo, esto, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal.



La Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, Guadalupe Díaz del Castillo, reiteró que esto no significa que hay que relajar las medidas sanitarias, ya que el riesgo es latente.



“A partir del próximo lunes 31 de agosto y hasta el 13 de septiembre, el estado de Veracruz tiene a 33 municipios en nivel de riesgo epidémico máximo por la transmisión de coronavirus, 159 municipios en nivel de riesgo alto y 20 municipios en riesgo medio”, detalló.



La funcionaria dependiente de la Secretaría de Salud reconoció que por esta razón, este fin de semana se mantiene vigente el decreto de acciones inmediatas de combate al COVID-19, donde la sana distancia y las restricciones de movilidad continúan en 20 municipios de la entidad.



Es por lo anterior, que en los próximos días se informará de las acciones que se podrán realizar en los municipios, dependiendo el color del semáforo en que se encuentren, adelantó la funcionaria estatal.



“El fin de semana les estaré recordando las actividades que se permiten según el color que marca el semáforo de riesgo para sus municipios, pero es muy importante que todas y todos sepan cual es el color de la región en la que viven, lo pueden consultar en la página coronavirus.veracruz.gob.mx”, expuso.



Díaz del Castillo insistió en que la población debe acatar todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ya que en la actualidad el riesgo de contagios aún continúa.



“El virus sigue circulando en el territorio veracruzano, necesitamos de su colaboración para poder llevar a cabo un retorno ordenado y cauto a la nueva normalidad. No olvides: lavarte las manos frecuentemente y usar alcohol gel, usar cubrebocas en espacios cerrados, no saludar de mano-beso o abrazo, quedarte en casa si tienes síntomas respiratorios”, finalizó.