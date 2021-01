Tihuatlán emite Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial

Con la emisión del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, el Ayuntamiento de Tihuatlán refrendó su voluntad de continuar brindando el servicio de seguridad, a través de la Comisaria de Seguridad Pública del Municipio.



Con el Reglamento se regula el Servicio Profesional de Carrera Policial desde los procedimientos de planeación, ingreso, convocatoria, reclutamiento, selección, formación inicial, nombramiento, certificación, plan individual de carrera, reingreso, permanencia, formación continua, evaluación, reconocimientos, promoción, renovación de la certificación, licencias, permisos y comisiones, hasta el régimen disciplinaria (separación, remoción o baja).



Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, se concede al personal en activo un periodo de migración que no excederá de un año da un plazo no mayor de un año para que cubran los requisitos de permanencia. Una vez cumplido el plazo, las y los elementos que no cubran con alguno de los requisitos serán separados de la Institución Policial.



Mientras que el Órgano Colegiado Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, deberá conformarse en un plazo de 30 días hábiles.



La nueva Policía Municipal de Tihuatlán desarrollará cuando menos, las siguientes funciones:



Prevención, que será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción.



Proximidad Social, como una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad local.



Y de Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública.



Para el ingreso a la Policía Municipal de Tihuatlán se requiere tener 18 años de edad cumplidos, como mínimo y máximo 35 años; acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:



En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente; Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente.



En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica; Aprobar los exámenes de control y confianza y las evaluaciones del procedimiento de selección de aspirantes y la formación inicial.



El reclutamiento dependerá de las necesidades de la Institución Policial para cada ejercicio fiscal de acuerdo con el presupuesto autorizado. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación no se emitirá la convocatoria.



Además, queda establecido en el Reglamento que si por resolución jurisdiccional firme, se resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, sólo subsistirá la obligación de pagar la indemnización y demás prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación a la Institución Policial.