Tinacos de asbesto, chicos y viejos: la realidad de escuelas en Veracruz

Tinacos viejos, pequeños o de asbesto para almacenar poca o nada de agua. Es la realidad de las escuelas públicas en la región de Xalapa y de las Altas Montañas.Al enviar sus solicitudes de apoyo para participar en la donación de un tinaco TANQUER de 1,100 litros, madres y padres de familia o bien, los y las docentes explicaron en correos la precariedad del abasto de agua y los depósitos para almacenarla.En la convocatoria de alcalorpolitico.com participaron planteles de Xalapa, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Tepetlán y Alpatláhuac y cada uno con necesidades similares en cuanto al agua.Es el caso de la primaria “Miguel Hidalgo”, de Chiconquiaco, en donde 500 niños divididos en dos turnos dependen del suministro irregular de parte del Ayuntamiento.La primaria “Emiliano Zapata” no sólo enfrenta el desabasto de agua por ubicarse en una parte alta, además no cuenta con apoyo de las autoridades por no contar con escrituras.En este plantel, los días de tandeo el líquido no cae con suficiente presión y por lo tanto, los días sin agua se extienden y eso obliga a suspender clases.En la escuela “Ignacio Zaragoza”, en el antiguo camino a Chiltoyac, aparte de los tandeos el plantel cuenta con depósitos de agua insuficientes para los baños y la limpieza de la institución; y en la primaria “Teodoro Lavoignet Naveda”, 575 estudiantes dependen de un tinaco de mil 100 litros de capacidad.En la primaria “Úrsulo Galván” de Xalapa, un tinaco de 450 litros y otro de asbesto (material altamente cancerígeno) dan abasto a 310 estudiantes, 20 docentes y tres intendentes y en el preescolar “Antonio Chedraui Caram” cuentan con un tinaco que ya tiene 30 años en servicio.