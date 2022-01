Tiradero de Perote ya no podrá seguir operando y cerrará: PMA

El tiradero de Perote, de acuerdo con el expediente y como resultado de las verificaciones realizadas por la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), no tiene la infraestructura necesaria y lamentablemente no podrá seguir operando, informó el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés.Este sitio servía como espacio donde los municipios aledaños colocaban sus residuos sólidos, sin embargo, por no cumplir con los requisitos correspondientes, no podrá seguir operando.Durante entrevista posterior a evento del Inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2022, el funcionario estatal expresó que lamentablemente la administración anterior de Perote firmó un convenio con una empresa y de acuerdo con la visita y la orden de verificación de cumplimiento, Perote no logró el objetivo de tener la infraestructura necesaria.“No puede seguir operando en las circunstancias que está. Perote no puede seguir operando”, asentó Rodríguez Cortés.En este sentido, el titular de la PMA señaló que los municipios de la zona tienen la alternativa de llevar sus desechos sólidos al municipio de Altotonga, donde ya se hizo una inversión en un lugar con celdas.“Así está el plan y seguramente en el transcurso de los meses vamos a ir con el Secretario de Medio Ambiente y la Procuraduría a revisar todos estos sitios para que vayan cumpliendo con la infraestructura necesaria”, detalló.Explicó que se trata de una transformación donde se da la posibilidad de migrar de un tiradero a un relleno sanitario con objetivos muy claros, “a un sitio con la infraestructura que no dañe al medio ambiente”.Al respecto, definió que el municipio de Perote tuvo la oportunidad de regularizar un relleno sanitario y se les pedía cumplir con una serie de estudios, fundamentalmente de actitud territorial para que no hubiera ningún riesgo pero no se logró.Sergio Rodríguez recordó que en un trabajo con el Órgano de Fiscalización se ubicaron 119 tiraderos a cielo abierto, se inspeccionarían 83 y ya hay cerca de 25 convenios de Ayuntamientos con la Procuraduría, para mantener espacios donde se puedan colocar los residuos sin dañar el entorno.Para finalizar, señaló que dependiendo del plan de gestión y los recursos disponibles, se observará cuanto se puede avanzar este año en materia de rellenos sanitarios, esto, de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente.