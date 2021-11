Tito “N” seguirá en carrera por dirigencia estatal del PAN

La fórmula para contener a la dirigencia estatal del PAN, la cual es encabezada por Tito “N”, no será modificada, incluso su detención no cambia nada, aseguró la senadora con licencia Indira Rosales San Román, al ofrecer rueda de prensa esta mañana en Orizaba, junto con otros panistas de la región."Tito va a continuar como nuestro candidato. Por el momento continuará Tito a la cabeza de esta fórmula. Continuaremos para que las elecciones internas de nuestro partido se lleven a cabo el 19 de diciembre", dijo la también aspirante a Secretaria General del partido en la entidad.Tito “N”, cabe recordar, fue aprehendido el pasado fin de semana, señalado por presunto fraude cometido cuando era Alcalde de Tierra Blanca.Sobre las declaraciones que diera el gobernador Cuitláhuac García, en referencia a que este caso lo ocultó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando era fiscal Jorge Winckler, apuntó que no han tenido acceso a la carpeta de investigación, pues cuando fue detenido ni siquiera se le exhibió la orden de aprehensión.De igual forma, la Senadora reiteró que sin dudas Tito será ganador de la elección del PAN en diciembre."El Gobierno quiere evitar que Tito gane porque se comprometió a encabezar una oposición firme, en contra de un gobierno inútil que lleva a Veracruz al desastre".Añadió que "quieren meternos miedo para que dejemos de luchar pero se equivocan porque vamos a redoblar esfuerzos para construir un mejor Veracruz".Dijo que éste es uno más de los actos de persecución política ejecutados por Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía, porque les incomoda la oposición."El gobierno de MORENA usa el poder no para perseguir delicuentes sino agredir a sus opositores. Ellos saben que Tito va a ganar las elecciones para presidir el PAN en diciembre y por eso le quitaron su libertad; el gobierno quiere mantener a un pelele para que esté a su servicio pero los verdaderos panistas no vamos a vender nuestra conciencia".Por su parte, Alicia Delfín, hija del candidato a la dirigencia estatal del PAN, indicó que hasta el momento no ha podido tener contacto con su padre desde el pasado sábado que fue detenido."Pido publicamente a nombre de mi familia a Gobierno del Estado que nos permitan verlo y saber qué está pasando. Mi papá es un hombre de trabajo. Le pido al Gobierno y la Fiscalía ver a mi padre porque no sabemos nada de él".