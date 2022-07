Titular de la PMA rechaza acusaciones de extorsión hechas por la COPARMEX

El titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, negó los señalamientos que empresarios de la COPARMEX hicieron en su contra a través de un medio nacional y aseguró que son acusaciones sin sentido.Durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, donde acompañó al mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal dijo que el medio donde se publicaron las acusaciones no le pidió su opinión para ejercer su derecho de réplica.“Niego categóricamente todas estas acusaciones que está haciendo el medio nacional. No nos pidieron derecho de réplica, no hay más que escudriñar. Son señalamientos sin ningún sentido”.Y es que la COPARMEX Veracruz denunció ante un medio nacional que son perseguidos por la Procuraduría del Medio Ambiente, quienes intentan extorsionarlos al hacerles cobros altos en multas.Aunado a ello, señalaron que pretenden coaccionarlos a través en un intento de arreglo conciliatorio.Al respecto, el funcionario estatal dijo que la PMA actúa siempre conforme a Derecho y con base en la Ley 62, que es la que rige la protección al medio ambiente en el Estado, la cual fue creada desde 2011 y no ha tenido ninguna modificación, por lo que calificó de infundadas dichas acusaciones.Destacó que una de las principales encomiendas que le asignó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es la de preservar el ambiente, en lo cual han trabajado él y todo su equipo desde que tomó posesión en el cargo.Rodríguez Cortés incluso mostró fotografías en las que el 27 de mayo se reunió con empresarios de la COPARMEX para escuchar cualquier queja o anomalía relacionada con posible corrupción y no hubo ninguna queja, ni un sólo expediente de lo que se acusa en el medio de comunicación.“En fecha 27 de mayo tuve oportunidad de visitar a COPARMEX en sus oficinas porque precisamente a raíz de la intervención de la Procuraduría en lo que es el Aquarium del Puerto de Veracruz, ellos como empresarios comenzaron a manejar esta información. Mi objetivo era escuchar precisamente algún hecho de corrupción o algún caso de alguna empresa que pudiera dar de manera puntual y concreta. Estuve a lo largo de hora y media con ellos, dialogando. Estuvieron todos los representantes del Estado y no hubo una sola queja, no pudieron darme un sólo expediente o una sola actuación de la Procuraduría que pudiera alterarme o preocuparme con respecto al actuar de la Procuraduría del Medio Ambiente”.Al reiterar que no tiene de qué preocuparse, el titular de la PMA dijo que los empresarios anteriormente estaban acostumbrados a que al hijo del Gobernador en turno le pedían favores para no cumplir y con la llegada de la 4T no se les permite infringir la Ley.“Nosotros desde que llegamos no le permitimos incumplir y esto causa molestia. En lo que va del periodo del Gobernador no hay modificaciones a la Ley 62, no la hacemos a modo, hacemos nuestro trabajo. Si realmente lo que desean es estar en orden y trabajar, que cumplan. Tienen derecho de hacer su actividad económica pero también (deben) cumplir con la regulación ambiental”.Subrayó que no ha habido una sola queja o señalamiento de corrupción que ponga en tela de judicial el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.De este modo, mencionó que solicitará se investigue a la empresa con la que están ligándolo, para saber de dónde viene y qué servicios presta.“Yo personalmente puedo solicitar que se investigue esta empresa. Ayer pude platicar con gente que trabaja en Procuraduría para investigar si esta empresa da servicios, en dónde da servicios, quién es el dueño. Yo soy el más interesado de que se ventile la información y si hubiera algún responsable, por supuesto tomar cartas en el asunto”, respondió a los señalamientosEn este sentido, lamentó que se utilice el tema del ambiente para afectar la imagen y el trabajo que se ha venido desarrollando en la presente administración por parte de un medio de comunicación, cuyo dueño es uno de los que más ha atacado al Gobierno de la 4T, el cual además basó sus testimonios amparados en el anonimato.La aplicación de la Ley, dijo, no se puede escatimar y menos cuando el planeta está sufriendo los efectos del cambio climático, por lo que la PMA debe ser garante del cuidado del ambiente en el que se desarrollan y viven más de ocho millones de veracruzanos.“Entendemos que algunos dueños de empresas se pueden molestar porque se les aplica la Ley si no cumplen con las normas establecidas pero si ellos tienen todo en orden, entonces no tiene por qué haber una sanción o una clausura”.Cabe mencionar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó las acciones del procurador en cuanto a la aplicación de la Ley y dijo estar abierto a este tipo de cuestionamientos por parte de los medios de comunicación para que se aclaren.