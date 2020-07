Titular de Salud supervisa traslado de primera paciente con COVID, del CAE al Velódromo

El Centro de Atención Médica Extendida COVID-19 (CAME C-19), ubicado en el Velódromo de Xalapa, recibió al primer paciente no grave para continuar su recuperación informaron las autoridades sanitarias del Estado al adelantar que desde hoy se amplía el número de camas para la atención de pacientes y con ello se hará frente a esta situación de salud.



La primera paciente en un CAME C-19 es una mujer de 58 años de edad, que recibirá la atención médica necesaria para que en breve pueda ser dada de alta y volver a su vivienda.



“El primer traslado fue el de una paciente mujer de 58 años de edad, no grave, pero desde luego delicada que tendrá en este centro de atención médica expandida, toda la atención profesional que necesita para continuar su tratamiento hasta lograr que se vaya de alta por mejoría”, señalaron al agregar que se cuenta con el equipo, así como personal especializado para este fin.



En ese tenor, destacaron que a partir de ahora en Veracruz se amplía el número de camas disponibles para la atención de pacientes de COVID-19, para hacer frente a la pandemia, aunque destacó que solo hay ocupación de poco más del 50 por ciento.



“Aclaro, sólo tenemos 52% ocupación hospitalaria en el estado; la puesta en funcionamiento de los CAME C-19 solo es para fortalecer la estrategia de atención médica a los pacientes y brindar más apoyo o refuerzo a los equipos médicos de estos hospitales. Reitero, el CAME C-19 en Xalapa se abre para fortalecer la atención médica, ya que en este momento la transmisión es muy alta; espero haber sido muy claro en este sentido”.



De igual modo, explicaron que la semana pasada en el mapa nacional, se pasó de color rojo a naranja, es decir de riesgo máximo a riesgo alto y no por la disminución de contagios si no porque los hospitales de la red Covid19, tienen el 48% de disponibilidad de camas.



No obstante, se retornó al color Rojo.



“Por eso les hemos venido pidiendo que no se confundan con los colores y que no se confíen, porque como ven ustedes, ahora nuestro estado vuelve al color rojo a partir del próximo lunes. Tal como lo hemos advertido, si la mayoría no atiende las recomendaciones sanitarias y los comercios abren sin tomar en cuenta lo que se ha decretado a fin de lograr un regreso a la nueva normalidad paulatino, cauto y ordenado, vamos a regresar a las medidas de movilidad y sanitarias más restrictivas”, puntualizaron.



Para finalizar, detalló que el CAME C-19 no atenderá consultas médicas, por lo que, si presentan síntomas u otro padecimiento, no puede ir a estas unidades y deben asistir al centro de salud que les corresponda o al hospital que tengan más cerca.