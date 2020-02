Titular de SEDARPA puso a “intermediario” de Seguro Catastrófico en Álamo, acusan

Productores de cítricos del municipio de Álamo Temapache acusaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, de ir encontra de la política federal al designar a un “intermediariario” para la entrega del Seguro Catastrófico a campesinos severamente afectados por la sequía en aquella zona.



En repetidas ocasiones, cabe destacar, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que los recursos federales para el campo ya no serán entregados a líderes campesinos o representantes de organizaciones, sino directamente a los beneficiarios.



No obstante, de acuerdo a los campesinos de Álamo, el titular de SEDARPA en Veracruz entregó el presunto padrón de beneficiarios al comisariado ejidal de Pueblo Nuevo, en aquel municipio, Francisco Tolentino, quien pretende excluir a afectados.



En una denuncia que hicieron llegar a este medio de comunicación, los productores explicaron que el 20, 21 y 22 de noviembre se abrieron las ventanillas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), acudiendo más de 6 mil productores a entregar sus documentos.



Posteriormente, más de dos meses después, el pasado 4 de febrero, Tolentino llevó un festejo a las oficinas de la SEDARPA, donde terminaría por ser beneficiado por Cadena Cerón.



“Llevó Francisco Tolentino tres tanques de barbacoa, grupo musical y bebidas, meseros y todas esas dádivas las cuales, a decir del mismo Tolentino, fueron suficientes para que el Secretario de la SEDARPA y los funcionarios de esa Secretaría —aparte de alimentarse y divertirse en las instalaciones de SEDARPA—, en agradecimiento les otorgaron la información del supuesto padron de beneficiarios del Seguro Catastrofico”, acusaron.



Afirman que tras esto, Tolentino convocó a comisariados para informarles de las presuntas listas oficiales y que sólo él estará a cargo de la entrega de apoyos por designación directa de Cadena Cerón.



“En su dialogo pide que no le demos parte al Ayuntamiento ya que al parecer sólo por instrucciones del secretario de SEDARPA, sólo Francisco Tolentino es quien deberá dar a conocer la informacion de este programa”.



Aseguran que dicho Comisario Ejidal incluso les ha informado que los días de pago serán entre el 26 y 29 de febrero, que habrá mesas de pago por localidades y que serán en el campo deportivo de Pueblo Nuevo.



Los productores señalaron que debido a las sequía severa que han padecido desde el año pasado por segundo ciclo consecutivo han perdido el 100 por ciento de su producción, lo que avalan distintas supervisiones hechas por autoridades. Además, aquelló que logran cosechar está por debajo de los costos de producción.



“Ante esta situación hemos estado atentos de todo el proceso que ha implicado el trámite para la activación del Seguro Catastrófico por la razón de que ahora este problema se agrava mucho más y pasó de ser un tema de gestión de unos cuantos, a ser una gran necesidad de los más de 10 mil productores de cítricos”.



Por esto, repudiaron que ahora una persona pretenda gestionar los apoyos con listas sin ningún logotipo, donde no aparecen muchos de los que ingresaron en tiempo y forma su documentación “y que son afectados y merecen recibir ese recurso”.



“Solicitamos que de manera oficial el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal informen el padron de beneficiarios del Seguro Catastrófico para el municipio de Álamo Temapache, así como también la o las fechas de pago para todos los beneficiarios.



“Asimismo, que se consideren como sujetos de apoyo a los productores mandarineros para este rubro de apoyo del Seguro Catástrofico y que por segundo ciclo productivo consecutivo hemos perdido el 100 por ciento de nuestra producción”, demandaron.