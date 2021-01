Titular del DIF en Córdoba construye residencia con recursos públicos, denuncian

El regidor segundo del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Téllez Ramírez, acudió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a la Fiscalía Anticorrupción y a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para solicitarles investiguen las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos municipales, que pudieran ser constitutivos de delitos.



En conferencia de prensa, el edil cordobés dio a conocer que sin ningún ánimo persecutorio ni de venganza por haber renunciado a la titularidad de la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal el pasado 14 de diciembre del 2020, acudió a estas instancias para que sean ellas las que determinen si hay o no la comisión de una actividad que pudiera tipificarse como delito.



“En lo personal no tengo facultades de fiscalizador, por lo que no puedo emitir ningún juicio si hubo o no una acción que pudiera señalar de irregular, ya que mis facultades son de vigilar que el uso de los recursos públicos sea el adecuado, así como el de velar por los intereses de los ciudadanos”, agregó.



Recordó que, al llevar a cabo la revisión de la documentación de los gastos realizados por las diversas dependencias del ayuntamiento de la Ciudad de los 30 Caballeros, detectó que encontró una orden de pago donde el director de Mantenimiento Urbano de la comuna cordobesa, Juan José Vallejo, solicita al tesorero Emilio José Candas Mirandas solicita se le pague una factura de 149 mil pesos por concepto de concreto.



“Este concreto iba a ser destinado supuestamente para el bacheo de la ciudad y en esa orden de pago, certifico notarialmente que dicho concreto, según la nota de remisión, no fue vertida en las calles de la ciudad, sino que se vertió en el denominado Fraccionamiento Las Cañadas, para la cimentación de muros y lozas, presumiblemente en la edificación de la casa del hijo de la presidente municipal y actual presidente del DIF Municipal, Isaac Cruz López, del cual se difundió en los medios desde el año pasado construía en ese fraccionamiento residencial”.



Expresó que en su oportunidad, a través de los medios de comunicación de la localidad, se denunció dicha construcción utilizando los recursos municipales, tanto recursos financieros como unidades vehiculares propiedad del ayuntamiento, se usan para realizar los fletes de los materiales, así como maquinaria y equipo del ayuntamiento.



El regidor panista expresó que por denunciar esta irregularidad fue obligado a renunciar a la comisión edilicia de Hacienda Municipal, descartando que lo hayan instado a denunciar ante los entes fiscalizables, como el ORFIS, la Fiscalía Anticorripción para que hagan la investigación correspondiente.