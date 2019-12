Tlacotalpan prepara las Fiestas de la Candelaria; advierten castigo por maltratar toros

Durante la celebración de las Fiestas de la Candelaria Tlacotalpan 2020, se realizará el tradicional embalse de toros, sin embargo, quienes maltraten a los rumiantes podrían ser acreedores a una multa de 20 mil pesos, mencionó el alcalde Christian Romero Pérez.



El munícipe indicó que ya trabajan en los preparativos para realizar esta fiesta en coordinación con autoridades estatales y aseguró que habrá suficiente seguridad para proteger a los toros durante el embalse.



Recordó que si bien es una tradición que resulta controversial para algunos sectores de la población, se trata de una tradición que se ha ido adaptado y donde ya no se maltrata a los toros, por ello exhortó a los próximos asistentes a no vulnerar a los animales, de lo contrario serán detenidos y castigados.



"Se seguirán cuidando como lo hemos hechos en estos dos años, en ningún momento los toros han sido víctima de maltratos y tampoco los cruzamos nadando, lo hacemos a través de pangas, eso ha provocado que actuemos conforme a la ley protectora de animales. (…) Quien los lastime será detenido y serán personas acreedoras a multas que llegan hasta los 20 mil pesos, además de que se le iniciará un proceso penal", dijo.



Romero Pérez indicó que el año pasado fueron detenidas y multadas 18 personas por agredir a los toros.



El munícipe dijo que tanto los habitantes de Tlacotalpan como los turistas que acuden a las Fiestas de la Candelaria están conscientes que no debe darse el maltrato de los toros que son parte de la tradición.