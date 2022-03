Tlalixcoyan permitirá que Gobierno del Estado cobre el predial

El Ayuntamiento de Tlalixcoyan determinó sumarse al convenio para que el gobierno del estado cobre el impuesto predial, como una medida para aumentar la recaudación, informó la alcaldesa Elvia Illescas Loyo.Si bien, será una propuesta que se votará en el Cabildo, consideró que no hay razón para que no pase, incluso, los encargados de las finanzas del municipio están informándose sobre los mecanismos para acceder a los recursos.“Sí, nos vamos a adherir, lo vamos a pasar, y la verdad no le veo mayor riesgo, y más si el Gobierno nos está apoyando en eso. Se está viendo, el Tesorero y Contador están viendo esa parte para que quede bien claro", dijo.Reconoció que facilitar el pago del impuesto es benéfico, porque hay quienes no llegan hasta la cabecera municipal y podrán hacerlo desde donde estén a través del internet.A través de este convenio, además de la recaudación por el predial, los ayuntamientos que se sumen podrían obtener hasta un 30 por ciento más de recursos porque accederán al Fondo de Fomento Municipal.“Para mi es bueno, es una apertura más, hay personas que no pueden desplazarse hasta el municipio, si el gobierno nos va a apoyar en eso, se va a hacer a través de la página”.En el caso de Tlalixcoyan el presupuesto total que maneja es de alrededor de cien millones de pesos.