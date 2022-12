Tobogán de la Montaña, futuro atractivo turístico de Orizaba, lleva avance del 85%

El Tobogán de la Montaña, futuro atractivo turístico de Orizaba entrará en funciones el próximo 2023, lleva un avance del 85 por ciento, sus 20 carritos podrán funcionar todos al mismo tiempo siempre y cuando vayan a velocidad rápida, además en enero se efectuarán las últimas pruebas.De acuerdo a la información que se tiene y tras las dudas existentes entre la población, se sabe que se lo colocará pasto en las partes bajas de la estructura para que absorba la humedad de la tierra y ésta se endurezca, en tanto en las bases se pondrán cimientos de cemento para mayor seguridad.Parte de lo que falta en este tobogán, es la programación, pues los expertos en estos aparatos no se habían enfrentado al clima que se tiene en la ciudad, donde por la mañana puede estar soleado, sentirse después frío y más tarde llover, es decir el clima es variado, entonces se requieren de ciertas especificaciones en la programación de la computadora.Los carros van afianzados de dos partes en la estructura, de tal manera que no se corra el riesgo de que estos pudieran salir disparados.También tienen sensores magnéticos que miden la velocidad en que viaja el carro, además tiene un GPS y detector de velocidad, cuando es necesario manda una señal para evitar un encuentro entre dos autos.Pero también cuentan con un freno de mano por si el viajero siente que va muy rápido, por ello si detecta la computadora que un carrito va muy lento y otro rápido entra de inmediato el freno de centrifugado y así se evita un choque. La velocidad más rápida es de 40 kilómetros.En enero los expertos harán las pruebas finales, para que quede listo todo el circuito de los 20 carros que pueden estar en operación al mismo tiempo siempre y cuando lleven velocidad rápida, pero si van lento el mismo centro de operación marca esta situación y entonces ya no permite la salida de otro vehículo.El viaje por este Tobogán es de aproximadamente 1 minuto 36 segundos con una velocidad de 2.43 kilómetros. Ya se han hecho pruebas en las cuales el mismo alcalde Juan Manuel Diez Francos ha participado.Este aparato también contará con una torre denominada “Mirador”, en la cual se podrá tener mayor control de lo que sucede y permitirá que desde ahí un policía vigile por las noches.En su momento el presidente municipal, indicó que tomó la decisión de que sea hasta el próximo año cuando funcione este atractivo, incluso acentuó que no se ha certificado cien por ciento.Además, los técnicos tanto polacos como alemanes que trabajan en el proyecto, pidieron autorización para regresar a sus países.Ya fue probado el tobogán, se han efectuado alrededor de 4 mil viajes, ya se están reforestando las partes más lastimadas y se está terminando la sala de salida.De hecho, el munícipe dejó en claro que quien tiene que certificar este es una compañía que tiene como labor ese trabajo; tendrá la tarea de revisar minuciosamente los cálculos hechos y planos, entre algunos otros aspectos.