Toca a Congreso llamar a los dos regidores suplentes de Ixtaczoquitlán

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, señaló que está en manos del Congreso del Estado el que se llame a los dos regidores suplentes para que pueda estar completo el Cabildo.Ante la inquietud de algunos ediles que acusan que no se ha llamado a los suplentes de los regidores primero y sexto, quienes no se han presentado desde el inicio de la administración, indicó que notificó al Congreso desde aproximadamente el 13 de enero.Agregó que, aunque se espera la presencia de esos dos regidores para que esté completo el Cabildo y haya pluralidad, esto no ha afectado la transparencia que existe en las decisiones que se han tomado.Álvarez Pellico comentó que en cuanto sean llamados los suplentes se comenzará a trabajar con ellos.“Nosotros ya hicimos lo que nos toca, que es informar de la ausencia de los dos regidores y estoy seguro que a la brevedad el Congreso determinará para que puedan estar presentes los ediles”.Cabe recordar que los ediles que no tomaron protesta en el cambio de administración fueron el primero, Roberto “N”, de Morena, quien se encuentra bajo proceso por su posible implicación en el homicidio del reportero Jacinto Romero Flores, y el sexto, Alejandro de los Santos Rosas, de Movimiento Ciudadano, de quien se desconoce por qué no acudió.