El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, reveló que el área de Espacios Educativos a su cargo destinará los recursos necesarios para iniciar la rehabilitación de las escuelas afectadas, incluidas las que no cuentan con escrituras.



Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que si bien en circunstancias normales las escuelas sin escrituras no pueden ser beneficiarias de proyectos de rehabilitación, se acordó con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, que por tratarse de un caso de desastre natural, todas las escuelas que hayan resultado afectadas, cuenten o no con escrituras, serán reconstruidas.



Asimismo, dio a conocer que se encuentra en marcha un programa de escrituración de los predios en donde se encuentren funcionando escuelas públicas.



El objetivo es dotarlas de certeza jurídica y que puedan acceder a mayores recursos de mejora de su infraestructura, señalando que en próximos días se entregarán 250 escrituras a escuelas que funcionaban de manera irregular.



Por otra parte, Zenyazen Escobar mencionó que de acuerdo con el censo que la dependencia a su cargo se encuentra realizando, al menos 4 mil escuelas veracruzanas resultaron con algún tipo de afectación por el paso del huracán Grace.



Al respecto, dijo que el censo aún se encuentra en proceso, pues originalmente habían sido identificadas 3 mil 16 escuelas afectadas, sin embargo, continuando con las inspecciones dicho número se elevó hasta las 4 mil, sin que pueda descartar que el número final sea aún mayor.